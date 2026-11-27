مدیرکل هواشناسی لرستان اعلام کرد: از دوشنبه ۹ آذر سامانه بارشی در استان فعال می‌شود. رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت باد پیش‌بینی شده است.

بهروز مرادپور ، مدیرکل هواشناسی لرستان، پیش‌بینی دقیقی از تغییرات جوی در آسمان این استان ارائه کرد که نشان‌دهنده شروع یک دوره ناپایداری قابل توجه در روزهای آینده است. بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط کارشناسان این سازمان، آسمان لرستان در روزهای آتی شاهد افزایش چشمگیر پوشش ابر و تشدید سرعت باد خواهد بود. این شرایط جوی از روز جمعه ۶ آذر آغاز شده و تا روز یکشنبه ۸ آذر ادامه پیدا می‌کند و احتمالاً منجر به صدور هشدارهای هواشناسی برای برخی نقاط خواهد شد.

فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه در سراسر لرستان

بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، تأیید کرد که از روز دوشنبه ۹ آذر ماه تا جمعه ۱۳ آذر، یک سامانه بارشی فعال در استان لرستان ایجاد خواهد شد. این سامانه تمامی نقاط استان لرستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و شرایط آب و هوایی را از حالت پایدار به ناپایدار تغییر می‌دهد. فعالیت بارش‌ها در این بازه زمانی به صورت رگباری با شدت و ضعف متفاوت در نواحی مختلف استان خواهد بود. در برخی ساعات از روزهای فوق، بارش‌ها با پدیده رعد و برق همراه خواهد شد که نیازمند احتیاط بیشتر رانندگان و عابران پیاده است. مدیرکل هواشناسی لرستان اضافه کرد که اگر شرایط ناپایداری جوی تثبیت و تقویت شود، هشدارهای مربوطه در اسرع وقت منتشر می‌شود.

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تحلیل نقشه‌های هواشناسی و الگوهای غالب جوی

بررسی نقشه‌های هواشناسی و مدل‌های پیش‌بینی عددی نشان می‌دهد که الگوی جریان باد و پوشش ابر در استان لرستان در بازه زمانی پنج‌شنبه ۵ آذر تا دوشنبه ۹ آذر تحت تأثیر یک سیستم فعال قرار دارد. بر این اساس، افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد به عنوان پدیده‌های غالب جوی در استان لرستان از روز جمعه ۶ آذر تا روز یکشنبه ۸ آذر رخ می‌دهد. این تغییرات سریع جوی می‌تواند بر ترافیک جاده‌ای، پروازها و فعالیت‌های روزمره شهروندان تأثیر بگذارد. کارشناسان هواشناسی در لرستان توصیه می‌کنند که شهروندان نسبت به تغییرات ناگهانی آب و هوا هوشیار باشند و از مراجعه غیرضروری به جاده‌های کوهستانی در ساعات بارندگی خودداری کنند.

روند دمایی و نوسانات حرارتی در روزهای آتی

بهروز مرادپور در خصوص وضعیت دمایی در استان لرستان توضیح داد که در ۴۸ ساعت آینده تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود و نوسانات دمایی نسبتاً ثبات خواهد داشت. با این حال، ورود سامانه بارشی از دوشنبه ۹ آذر ممکن است باعث کاهش نسبی دما در برخی ساعات شبانه‌روز شود. شهروندان لرستانی باید با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، پوشش مناسبی را برای مقابله با تغییرات دمایی در نظر بگیرند. عدم تغییر شدید دما در کوتاه‌مدت به معنای ثبات کامل نیست و احتمال شوک‌های دمایی ثانویه در اثر رگبارهای شدید وجود دارد. مدیرکل هواشناسی لرستان تأکید کرد که همه نقاط استان در معرض تأثیر این الگوهای جوی هستند و هیچ ناحیه‌ای از این ناپایداری در امان نخواهد بود.

هشدارهای هواشناسی و آمادگی برای شرایط اضطراری

مدیرکل هواشناسی لرستان تصریح کرد که در صورت تثبیت و تقویت شرایط ناپایدار جوی، هشدارهای هواشناسی مربوطه در اسرع وقت صادر و اطلاع‌رسانی خواهد شد. این هشدارها ممکن است شامل هشدارهای زرد، نارنجی یا قرمز برای باد شدید، رگبار باران یا گران‌روی باشد که بر اساس شدت پدیده‌های جوی تعیین می‌شوند. سازمان هواشناسی لرستان با انتشار پیش‌بینی‌های به‌روز، سعی دارد تا شهروندان و نهادهای مربوطه را برای مقابله با اثرات احتمالی این سامانه آماده کند. شهروندان توصیه می‌شوند که کانال‌های رسمی هواشناسی لرستان را دنبال کنند تا از آخرین وضعیت جوی و دستورالعمل‌های ایمنی مطلع شوند. همچنین توصیه می‌شود وسایل نقلیه و تجهیزات مورد نیاز برای شرایط اضطراری بررسی شود تا در صورت بروز حوادث طبیعی ثانویه، واکنش سریع و مؤثری صورت گیرد.