هشدار هواشناسی تهران: وزش باد شدید و باران از یکشنبه تا پنجشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش باران طی هفته پیش رو هشدار داده است. این هشدارها شامل احتمال گرد و خاک، خسارت به سازههای موقت، و لغزندگی جادهها میشود.
اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد رنگ، نسبت به وقوع پدیدههای جوی ناپایدار طی هفته آینده در این استان هشدار داد.
این هشدارها شامل وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش باران است که از روز یکشنبه، ۳۰ فروردین ماه، آغاز شده و تا پنجشنبه، ۳ اردیبهشت ماه، ادامه خواهد داشت. این وضعیت جوی میتواند اختلالاتی در سفرهای بین شهری و فعالیتهای روزمره ایجاد کند و نیازمند آمادگی مردم و مسئولان است.
بر اساس اعلام این اداره، از روز یکشنبه تا پنجشنبه، وزش باد نسبتا شدید در بعضی ساعات در نیمه شمالی و وزش باد شدید و گاهی خیلی شدید در نیمه جنوبی و مرکزی استان تهران پیشبینی میشود. این شرایط، به ویژه در مناطق جنوبی، مرکزی و ارتفاعات، با احتمال همراهی گرد و خاک همراه خواهد بود. از اثرات احتمالی این مخاطره جوی میتوان به سقوط اشیاء از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع همچون برجها و دکلها اشاره کرد. همچنین، احتمال گسترش گرد و خاک از استانهای همجوار و کاهش کیفیت هوا و دید به ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان وجود دارد. در نوار جنوبی و جنوب غربی استان نیز، احتمال وقوع طوفان گرد و خاک دور از انتظار نیست.
به همین منظور، هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرده است که در عبور و مرور جادهای احتیاط کنند، از استحکام سازههای موقت و سست اطمینان حاصل نمایند، در تاسیسات و مکانهای مرتفع مستقر نشوند، از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد اجتناب کنند، کنار درختان و سازههای ناتمام توقف نکنند، پوشش گلخانهها را مستحکم سازند، در امور عمرانی با احتیاط عمل کنند و در نواحی کوهستانی از صعود به قلهها پرهیز نمایند.
در ادامه این هشدار، به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی اشاره شده است. طبق پیشبینیها، از روز یکشنبه تا چهارشنبه، در بعضی ساعات شاهد بارش باران، مه رقیق، گاهی رگبار و رعد و برق خواهیم بود. در ارتفاعات نیز، علاوه بر بارش باران و مه، احتمال بارش برف، رخداد مه غلیظ، رعد و برق، کولاک برف و بارش تگرگ وجود دارد. این سامانه بارشی از روز یکشنبه در نیمه غربی و شمالی استان، به ویژه دامنه و ارتفاعات شمال غرب، اثرگذار خواهد بود و از دوشنبه تا چهارشنبه، در سراسر استان تهران، خصوصاً نیمه شمالی و غربی، فعالیت خود را ادامه خواهد داد. اثرات این سامانه بارشی شامل لغزندگی خیابانها و جادهها، به خصوص مسیرهای کوهستانی و گردنهها، کاهش شعاع دید به دلیل مه، آبگرفتگی موقت معابر، جاری شدن روان آب، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و احتمال سیلابی شدن مسیلها خواهد بود. همچنین، خطر وقوع صاعقه، بارش تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و کاهش نسبی دما از سهشنبه تا صبح پنجشنبه، به ویژه در مناطق شمالی، پیشبینی میشود. در ارتفاعات نیز، احتمال یخبندان شبانه سطح زمین وجود دارد.
هواشناسی استان تهران توصیه کرده است که در سفرها، به ویژه به نواحی کوهستانی، احتیاط شود، از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری گردد، از جابجایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی پرهیز شود، در طبیعتگردی احتیاط لازم صورت گیرد و ترجیحا از کوهنوردی و صعود به قلهها خودداری شود. همچنین، بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و تگرگ، باید فعالیتهای خود را با احتیاط انجام دهند. پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، محافظت از محصولات کشاورزی، احتیاط در امور عمرانی و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی از دیگر توصیههای این هشدار است.
قابل ذکر است که هشدار زردرنگ به معنای وقوع پدیدهای جوی است که ممکن است در سفرهای روزمره و فعالیتهای عادی اختلال ایجاد کند. این هشدار با هدف آگاهیبخشی به عموم مردم صادر میشود تا با آمادگی لازم، خود را برای مواجهه با شرایط جوی کمی شدیدتر از حالت معمول آماده کنند. از سوی دیگر، مسئولان نیز با دریافت این هشدارها، در صورت نیاز، تمهیدات لازم را برای مقابله با اثرات احتمالی این پدیدهها اتخاذ خواهند کرد.
در پیشبینی کوتاهمدت، آسمان تهران برای فردا، ۲۹ فروردین ماه، صاف تا قسمتی ابری، با وزش باد از بعدازظهر و گاهی افزایش ابر و باد همراه خواهد بود. حداقل دمای پیشبینی شده ۱۱ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد است. برای روز دوشنبه، ۳۰ فروردین ماه، آسمان نیمه ابری پیشبینی میشود و در بعضی ساعات شاهد افزایش باد و ابر خواهیم بود. از بعدازظهر، آسمان به تدریج ابری شده و گاهی وزش باد شدید و در شب بارش باران انتظار میرود. حداقل دمای این روز ۱۵ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای آن ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. این اطلاعات هواشناسی نشاندهنده تغییرات محسوس در وضعیت جوی استان تهران در روزهای آینده است
