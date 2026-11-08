گزارش ویژه درباره دخالت عوامل نفوذی در تجمعات شبانه ایران، خنثی‌سازی طرح آمریکا و اسرائیل برای اشغال شهرها و لزوم برخورد قاطع قضایی با گروه‌های مخل وحدت ملی.

بررسی‌های دقیق از تحولات امنیتی و سیاسی اخیر در ایران نشان می‌دهد که حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌های سراسر کشور، عاملی تعیین‌کننده در خنثی‌سازی توطئه‌های پیچیده دشمنان خارجی بوده است. این اتفاق در زمانی رخ داد که برنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای همزمانی حمله هوایی و ورود نیروهای پیاده‌نظام ترکیبی از مهره‌های داخلی و مزدوران گروهکی، منجر به شکست محاسبات استراتژیک این کشورها شد.

خنثی‌سازی توطئه اشغال شهرها در جنگ ۴۰ روزه

تحلیل‌های میدانی حاکی از آن است که در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، دشمنان قصد داشتند با ایجاد یک جبهه زمینی همزمان با تهاجم هوایی، شهرهای ایران را اشغال کنند. این نقشه با حضور گسترده شهروندان در سطح کشور و تشکیل یک سپر دفاعی ملی همراه با نیروهای مسلح، کاملاً باطل گردید. نیروهای مسلح ایران با همراهی توده‌های مردم توانستند یک ساختار دفاعی بدیع و بی‌نظیر شکل دهند که ثابت کرد محاسبات آمریکائی و صهیونیستی در مورد پایداری ایران خطای فاحش بوده است.

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این پیروزی بزرگ نشان داد که همکاری دوجانبه میان نهاد نظامی و نخبگان مردمی، توانایی مقابله با سنگین‌ترین حملات نظامی و روانی را داراست. اما دشمن پس از این شکست آشکار، به دنبال راه‌هایی برای جبران وضعیت خود برآمد و متوجه شد که نمی‌تواند با درگیری مستقیم پیروز شود. بنابراین استراتژی خود را از نبرد نظامی مستقیم به نفوذ در ساختارهای اجتماعی و منحرف کردن مسیر تجمعات عمومی تغییر داد.

دخالت عوامل نفوذی و تغییر شعارهای انقلابی

گزارش‌های امنیتی تأیید می‌کنند که آمریکا و رژیم صهیونیستی با نفوذ در تجمعات شبانه، سعی کردند هویت و اهداف اصیل این گردهمایی‌ها را مخدوش کنند. شاهد بودیم که شعارهای ضدیت‌آمیز با قدرت‌های سلطه‌گر مانند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، به تدریج به مطالبات داخلی علیه مسئولان فعلی و سابق تغییر یافت. این تغییر گفتمان، نشانی واضح از تلاش عوامل نفوذی برای ایجاد شکاف بین دولت و ملت و کاهش تمرکز بر خطرات خارجی است.

علاوه بر این، تعدادی از تجمعات غیرقانونی در مقابل دستگاه‌های دولتی و حتی در نزدیکی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد که از نظر منطقی و امنیتی هیچ توجیهی ندارند. این اقدامات که با ادعای انقلابی‌گری انجام می‌شدند، در شرایطی رخ دادند که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همبستگی و دیپلماسی کارآمد نیاز دارد. اطلاعات به دست آمده از پشت پرده‌ی این ضدیت‌ها، حکایت از دخالت آشکار بیگانگان با هدف ایجاد تفرقه و اختلال در فرآیندهای دیپلماتیک دارد.

تضاد شعارهای تندروانه با منافع ملی و دیپلماسی

سر دادن شعارهایی که مذاکره را خیانت تعبیر کنند یا خواستار کنار رفتن مسئولانی باشند که در عرصه دیپلماسی در حال تلاش برای پشتیبانی از تلاش‌های میدان نبرد هستند، کاملاً در تضاد با روحیه انقلابی‌گری اصیل است. این نوع اقدامات نه تنها با منافع ملی همسو نیستند، بلکه با ایجاد موانع برای نقد شدن دستاوردهای نیروهای مسلح، به نفع دشمن تمام می‌شوند. دشمن می‌داند که اگر دیپلماسی موفق عمل کند، دستاوردهای میدانی نیروهای مسلح به بهترین شکل به ثمر خواهد نشست.

حساسیت این موضوع در شرایط کنونی که زمینه برای استفاده حداکثری از دستاوردهای میدان نبرد فراهم است، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نباید اجازه داد افراد و جریان‌های افراطی یا مشکوک، این فرصت تاریخی را از دست دهند. ملاحظات سیاسی یا هرگونه توجیه دیگر که مانع اقدام قاطع برای رفع موانع وحدت و دفع مزاحمت‌ها بر سر راه دیپلماسی باشند، باید کنار گذاشته شوند و مصالح ملت باید اولویت اول باشد.

نقش کلیدی دستگاه قضایی در صیانت از وحدت ملی

وظیفه دستگاه قضائی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در صیانت از وحدت و فراهم ساختن زمینه برای همراهی دو نیروی کارآمد، یعنی میدان و دیپلماسی، بسیار سنگین و حیاتی است. این مجموعه می‌تواند با برخورد قاطع با افراد و جریان‌های مخل وحدت و مزاحم فعالیت‌های هماهنگ، راه را برای تأمین منافع ملی کشور هموار نماید. حضور مردمی در صحنه در شرایط کنونی، پشتوانه اصلی این تلاش‌هاست و هرگونه تلاشی برای تضعیف این پشتوانه، باید با جدیت متوقف شود.

در مجموع، تجربه جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و نبردهای سایه نشان داد که دشمن همواره به دنبال راه‌های فریبکارانه برای نفوذ در صفوف ملت است. اما با هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی و حمایت مردمی، می‌توان از این توطئه‌ها جلوگیری کرد. اولویت فعلی باید تأمین امنیت، حفظ وحدت ملی و اجازه دادن به دیپلماسی برای بهره‌برداری از قدرت نظامی کشور باشد تا بهترین نتایج برای آینده‌ی ایران حاصل شود.