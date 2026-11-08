یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرایل هشدار داد ماموریت علیه ایران ناتمام است و تهران در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او به حزب‌الله لبنان نیز هشدار داد.

یسرائیل کاتس ، وزیر دفاع اسرایل، روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در مراسم یادبود سربازان عملیات سینا ۱۹۵۶ در کوه هرتزل، اعلام کرد که ماموریت نظامی اسرایل علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است. او با اتهام مستقیم به تهران برای تلاش جهت ازسرگیری برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای، هشدار داد که ایران اقداماتی انجام می‌دهد که تهدیدی جدی و واقعی محسوب می‌شوند. کاتس تأکید کرد که اسرایل نمی‌تواند چنین تهدیدهایی را بپذیرد و وظیفه دارد برای هر سناریویی آماده باشد تا از شهروندان خود محافظت کند.

اتهام برنامه هسته‌ای و آماده‌باش کامل

وزیر دفاع اسرایل در سخنان خود صراحتاً بیان کرد که هم‌زمان با تلاش برای بازسازی توان هسته‌ای، ایران اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد که امنیت اسرایل را به خطر می‌اندازد. کاتس افزود که دشمنان باید بدانند اختلاف‌نظرهای داخلی اسرایل مانع ایستادگی متحدین این کشور در برابر تهدیدات خارجی نخواهد شد و در صورت لزوم اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. این اظهارنهادات در حالی مطرح می‌شود که اسرایل بر ضرورت اتحاد داخلی برای مقابله با خطرات خارجی تأکید ویژه‌ای دارد.

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تلاش نتانیاهو برای تشکیل دولت وحدت ملی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرایل، شنبه‌شب از احزاب موسوم به "بلوک تغییر" به رهبری گادی آیزنکوت، رییس حزب یاشار، خواست تا برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با او همکاری کنند. نتانیاهو در عین حال تأکید کرده است که چنین دولتی باید شامل متحدان راست افراطی و احزاب یهودی افراطی ارتدوکس او نیز باشد. این حرکت سیاسی در بستر تنش‌های منطقه‌ای و برای تقویت چهره سیاسی اسرایل در برابر تهدیدات خارجی انجام می‌شود.

تکلیف ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرایل، اعلام کرده است که قرار است روز یکشنبه در مراسمی رسمی، ماموریت تشکیل دولت جدید را به آیزنکوت واگذار کند. این رویداد سیاسی یکی از مراحل کلیدی در پروسه تشکیل حکومت جدید در اسرایل محسوب می‌شود که تأثیرات آن بر سیاست‌های خارجی و نظامی این کشور نیز بررسی می‌شود. واگذاری این ماموریت نشان‌دهنده حرکت به سوی تثبیت ساختار سیاسی در اسرایل در دوران بحران‌های منطقه‌ای است.

هشدار به حزب‌الله لبنان برای عدم مداخله

یسرائیل کاتس در بخش دیگری از سخنانش به حزب‌الله لبنان هشدار داد که در صورت پیوستن به هرگونه جنگ احتمالی جدید با ایران، با واکنش شدید مواجه خواهد شد. این هشدار مستقیماً به نقش حزب‌الله لبنان در جبهه‌های متعدد علیه اسرایل اشاره دارد و نشان‌دهنده نگرانی اسرایل از گسترش درگیری‌ها به مرزهای شمالی است. کاتس خواستار اتحاد داخلی شد و تأکید کرد که اسرایل برای هر سناریویی آماده است تا از منافع ملی خود دفاع کند.