هشدار زرد هواشناسی گیلان برای یخبندان و افت شدید دما

مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار زرد برای یخبندان در ارتفاعات و افت دما خبر داد. شهروندان و کشاورزان باید نسبت به آسیب‌های احتمالی و اختلال در تردد جاده‌ای اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

محمد دادرس ، مدیرکل هواشناسی گیلان ، در حالی از صدور هشدار سطح زرد در این استان خبر داد که پیش‌بینی‌ها حاکی از وقوع پدیده‌های جوی ناهنجار در روزهای پیش‌رو است. بر اساس آخرین تحلیل‌های انجام شده از نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای جوی، شرایطی مساعد برای کاهش شدید دما و وقوع یخبندان در ارتفاعات و دامنه‌های کوهستانی استان فراهم شده است. این وضعیت جوی قرار است از شامگاه دوشنبه آغاز شده و تا صبح چهارشنبه، دهم نوامبر یا ۲۰ آبان ماه، تداوم یابد.

مکانیسم وقوع یخبندان و پیامدهای احتمالی

بررسی دقیق الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد که افت دمای شبانه در بازه زمانی مذکور، باعث ایجاد شرایط بحرانی برای فریز شدن سطوح مرطوب خواهد شد. مهم‌ترین پیامد مستقیم این رویداد، لغزندگی شدید معابر و ایجاد اختلال گسترده در تردد جاده‌ای، به ویژه در محورهای کوهستانی و مناطق برف‌گیر است. علاوه بر مشکلات تردد، افزایش ناگهانی مصرف حامل‌های انرژی برای گرمایش منازل و ساختمان‌ها، یکی دیگر از چالش‌های اصلی پیش رو است.

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ریسک خسارت به زراعت و تأسیسات شهری

تیم‌های کارشناسی هشدار داده‌اند که تنش دمایی شدید می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به باغات مرکبات، کیوی و سایر محصولات کشاورزی وارد کند. احتمال آسیب دیدگی شبکه‌های آبرسانی و تأسیسات گاز به دلیل منبسط شدن و یخ زدن لوله‌ها نیز بسیار بالاست. در چنین شرایطی، کشاورزان و باغداران باید فوراً تمهیدات حفاظتی لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات خود در دستور کار قرار دهند و از بروز خسارات اقتصادی جلوگیری کنند.

دستورالعمل‌های ایمنی برای شهروندان و کوهنوردان

محمد دادرس صراحتاً به شهروندان توصیه کرد که با پوشش مناسب از لوله‌های آب و تأسیسات گازی خود در برابر یخ‌زدگی محافظت کرده و مصرف انرژی را به دقت مدیریت کنند. وی همچنین از کوهنوردان خواسته است تا از انجام فعالیت‌های پرخطر و صعود به ارتفاعات تا رفع خطر خودداری کنند. در صورت ضرورت حرکت در جاده‌ها، استفاده از زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و رعایت احتیاط کامل برای پیشگیری از تصادفات، الزامی است.

آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی

مدیرکل هواشناسی گیلان از دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی خواسته است تا برای مقابله با هرگونه مخاطره احتمالی کاملاً آماده باش باشند. دامداران، مرغداران و گلخانه‌داران نیز باید با تأمین شرایط دمایی مناسب، از سلامت دام‌ها و محصولات خود اطمینان حاصل کنند. تأکید نهایی بر این است که تمامی بخش‌های جامعه باید با توجه به هشدارهای رسمی، اقدامات پیشگیرانه را جدی گرفته و از بروز بحران‌های بعدی جلوگیری نمایند.