هشدار اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک

اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید تا خیلی شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بارش باران و رعد و برق در نیمه شمالی استان هشدار داد.
اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید تا خیلی شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بارش باران و رعد و برق در نیمه شمالی استان هشدار داد.
این هشدار بهویژه در ساعات بعد از ظهر و شب صادر شده است. بر اساس این هشدار، در نوار جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیشبینی میشود.
این شرایط جوی از شنبه تا دوشنبه (۱۶ تا ۱۸ خردادماه) در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش نسبتا شدید تا شدید و در مناطق شمالی استان در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید و احتمال وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست. در این شرایط جوی، احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها وجود دارد.
همچنین احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش شعاع دید و کیفیت هوا و انتقال گردوخاک از استانهای همجوار بهویژه در نوار جنوبی و غربی وجود دارد. احتمال رخداد طوفان گرد و خاک در نوار جنوبی و غربی استان نیز وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربست و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیمای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست و قلهها را توصیه میکند. همچنین در بخش دیگری از این هشدار، اداره کل هواشناسی استان تهران از گذر موج بارشی خبر داد که در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق را موجب میشود.
حاکمیت این شرایط جوی در نیمه شمالی استان تهران بهویژه دامنه و ارتفاعات از یکشنبه تا دوشنبه (۱۷ تا ۱۸ خردادماه) دور از انتظار نیست. در این شرایط جوی، خطر لغزندگی خیابانها و جادهها بهویژه مسیرهای کوهستانی و گردنهها، گاهی مه و شعاع دید، احتمال آبگرفتگی موقت برخی معابر و جاری شدن روانآب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها، احتمال سیلابی شدن مسیلها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان تهران، احتیاط در سفرها بهویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، عدم جابهجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعتگردی و ترجیحا پرهیز از کوهنوردی و صعود به قلهها و خودداری از فعالیت بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی، آمادگی راهداری و دستگاههای اجرایی را توصیه میکند. این هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند.
این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت (۱۷ خرداد) صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با کمینه دمای ۲۰ و بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و همچنین دوشنبه (۱۸ خرداد) صاف تا کمی ابری، وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با بیشترین دمای ۳۱ و کمترین دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود
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