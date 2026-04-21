هشدار سازمان ملل نسبت به مرگ ۸ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵

سازمان بینالمللی مهاجرت با ابراز نگرانی از مرگ و مفقود شدن ۸ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵، این آمار را نشانه شکست جهانی در حفاظت از حقوق پناهجویان دانست که بیشترین سهم آن مربوط به آوارگان آسیایی است.
ماریا موئیتا، مدیر ارشد بخش کمکهای بشردوستانه و امداد در سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارش اخیر خود از یک فاجعه انسانی بزرگ در سال ۲۰۲۵ پرده برداشت. بر اساس دادههای رسمی این نهاد بینالمللی، حدود ۸ هزار مهاجر غیرقانونی در سراسر جهان هنگام تلاش برای عبور از مرزها، فرار از مناطق جنگی و یا جستوجوی آیندهای بهتر در مسیرهای پرخطر جان خود را از دست داده یا به لیست مفقودین اضافه شدهاند.
موئیتا در نشست خبری هفتگی در مقر سازمان ملل در ژنو، این آمار را به عنوان یک واقعیت بسیار تلخ و عمیقاً نگرانکننده توصیف کرد که وجدان بشری را تحتالشعاع قرار میدهد. وی با ابراز تاسف از تداوم این روند، تاکید کرد که بسیاری از این مرگومیرها قابل پیشگیری بودهاند اما به دلیل عدم وجود سیاستهای حمایتی کافی، به تراژدیهای انسانی تبدیل شدهاند. بررسیهای تخصصی نشان میدهد که قاره آسیا در سال ۲۰۲۵ رکورددار بالاترین آمار تلفات مهاجران بوده است. در میان لیست بلندبالای قربانیان، حضور چشمگیر صدها نفر از مسلمانان روهینگیا که از آزار و اذیتهای سیستماتیک گریختهاند و همچنین شهروندان افغانستانی که در پی ثبات و امنیت از کشور خود رانده شدهاند، به وضوح دیده میشود. این وضعیت گویای آن است که مهاجرانی که از درگیریهای مسلحانه، بیعدالتی و شرایط حاد اجتماعی فرار میکنند، به جای رسیدن به مقصدی امن، با مسیرهای مرگباری مواجه میشوند که جان آنان را با خطرات جدی و پایدار روبرو میسازد. خانم موئیتا خاطرنشان کرد که این ارقام نه تنها یک آمار عددی، بلکه نشاندهنده یک ناکامی جمعی در سطح جامعه جهانی برای حفاظت از کرامت انسانی و جلوگیری از وقوع حوادث قابل اجتناب است. سازمان بینالمللی مهاجرت از طریق پروژه جامع مهاجران مفقود که از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده است، تخمینهای دقیقی از وضعیت مهاجرتهای غیرقانونی در جهان ارائه میدهد. بر اساس گزارشهای این سازمان، از زمان آغاز ثبت دادهها تاکنون، بیش از ۳۴۰ هزار نفر به شکلی مستقیم از پیامدهای فاجعهبار وضعیت مهاجرتی خود متاثر شدهاند. در حالی که دنیا شاهد چنین بحران انسانی گستردهای است، تنشهای منطقهای نیز همچنان به پیچیدگی این اوضاع دامن میزند؛ به طوری که اخیراً گزارشهایی از حملات نظامی در کرانه باختری اشغالی به مراکز آموزشی و مدارس منتشر شده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده و این وضعیت وخیمتری را برای پناهجویان در آن مناطق ایجاد کرده است. جامعه بینالمللی اکنون با فشار فزایندهای برای بازنگری در پروتکلهای حمایت از مهاجران و ایجاد مسیرهای قانونی امن برای جلوگیری از تکرار این حوادث مرگبار مواجه است
