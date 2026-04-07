هشدار شدید ترامپ به ایران: در صورت عدم توافق، «یک تمدن خواهد مُرد»

دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در هشداری شدیداللحن به جمهوری اسلامی، نسبت به عدم دستیابی به توافق هشدار داد. وی اعلام کرد که در صورت عدم توافق، عواقب فاجعهباری در انتظار خواهد بود و کل یک تمدن نابود خواهد شد. این هشدار در حالی صادر شد که تنشها میان آمریکا و ایران در سالهای اخیر افزایش یافته و مذاکرات هستهای به بنبست رسیده است. معاون ترامپ نیز ابراز امیدواری کرد که ایران پاسخ درستی به ضربالاجل تعیینشده بدهد و بر اهمیت دستیابی به توافق برای تأمین انرژی و رفاه مردم تأکید کرد.
جی دی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد که تا پایان ضربالاجل تعیین شده توسط دونالد ترامپ (ساعت ۸ شب سهشنبه به وقت شرق آمریکا)، جمهوری اسلامی پاسخ درستی بدهد. آقای ونس که روز سهشنبه ۱۸ فروردین در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، صحبت میکرد، درباره احتمال دستیابی به توافق با حکومت ایران اظهارنظر کرد. وی گفت: «امیدوارم آنها پاسخ درستی بدهند؛ زیرا آنچه ما واقعاً به دنبال آن هستیم، جهانی است که در آن نفت و گاز به صورت آزادانه جریان داشته باشد.
ما خواهان شرایطی هستیم که در آن مردم بتوانند از پس هزینههای گرمایش و سرمایش خانههای خود برآیند و تأمین هزینههای رفتوآمد به محل کار برایشان ممکن باشد.»\او با تأکید بر اهمیت این موضوع، تصریح کرد که اگر رژیم ایران به «تروریسم اقتصادی» ادامه دهد، محقق شدن چنین امری میسر نخواهد بود. معاون رئیسجمهوری آمریکا همچنین عنوان کرد که ایالات متحده ابزارهایی در اختیار دارد که تاکنون از آنها استفاده نکرده، اما دونالد ترامپ میتواند در مورد بهکارگیری این ابزارها تصمیم بگیرد و اگر ایرانیها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او قطعاً تصمیم به استفاده از آنها خواهد گرفت. ونس با اشاره به این که احتمالا جمهوری اسلامی تا پیش از پایان مهلت تعیینشده ۸ شب به وقت شرق آمریکا پاسخی «مثبت یا منفی» ارائه خواهد داد، گفت که امیدوار است پاسخ «مثبت باشد، چرا که ما خواستار جهانی هستیم که در آن نفت و گاز آزادانه جریان دارد، مردم میتوانند خانههایشان را به نحوی مقرونبهصرفه گرم یا سرد کنند، و افراد میتوانند از پس هزینههای رفت و آمد به محل کار و خانهشان برآیند.» وی همچنین بر اهمیت ثبات و امنیت در منطقه و جهان برای تحقق این اهداف تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان آمریکا و ایران در سالهای اخیر افزایش یافته و مذاکرات برای احیای برجام به بنبست رسیده است. مقامات آمریکایی بارها از سیاستهای ایران در منطقه انتقاد کرده و تحریمهایی را علیه این کشور اعمال کردهاند. این اقدامات، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و باعث افزایش نگرانیها در مورد آینده روابط دو کشور شده است.\در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سهشنبه ۱۸ فروردین با صدور هشداری شدیداللحن به جمهوری اسلامی، موضع خود را مشخص کرد. ترامپ در این هشدار اعلام کرد که اگر توافق حاصل نشود، عواقب بسیار سنگینی در انتظار خواهد بود. او در این پیام که در حساب کاربری او در تروت سوشال منتشر شد، تأکید کرد: «من نمیخواهم این اتفاق بیافتد، اما احتمالاً خواهد افتاد.» رئیس جمهوری آمریکا با لحنی قاطعانه، این هشدار را صادر کرد و بر جدی بودن اوضاع تأکید نمود. این اظهارات نشاندهنده نگرانی عمیق آمریکا نسبت به وضعیت موجود و احتمال عدم دستیابی به توافق است. این هشدار در حالی صادر میشود که مذاکرات هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی به مراحل حساسی رسیده و دستیابی به توافق، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیام ترامپ، یک زنگ خطر جدی برای جمهوری اسلامی محسوب میشود و میتواند بر تصمیمگیری مقامات ایران در خصوص آینده مذاکرات تأثیرگذار باشد. این اظهارات همچنین نشاندهنده آمادگی آمریکا برای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر در صورت عدم دستیابی به توافق است. این وضعیت، منطقه را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است و نیاز به دیپلماسی فعال و تلاشهای بیشتر برای رسیدن به توافق را بیش از پیش ضروری میسازد
ترامپ ایران توافق هسته ای هشدار تحریم خاورمیانه