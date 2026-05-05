هشدار نارنجی هواشناسی قم: طوفان و گرد و خاک در راه است

کارشناس هواشناسی قم از وقوع طوفان و وزش باد شدید طی امروز و فردا (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت) خبر داد و نسبت به خیزش گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برق هشدار داد.

کارشناس هواشناسی استان قم با صدور هشداری نسبت به وقوع طوفان در طی امروز و فردا (پانزدهم و شانزدهم اردیبهشت ماه) به شهروندان هشدار داد.

سعید اسماعیلی در تشریح وضعیت جوی پیش رو، اعلام کرد که وزش بادهای شدید و پدیده گرد و خاک، از مهم‌ترین ویژگی‌های هوای استان در پایان این هفته خواهند بود. وی با اشاره به وضعیت هوای امروز سه‌شنبه، بیان داشت که در ساعات اولیه صبح، آسمان قم قسمتی تا ابری خواهد بود و با گذر زمان، شاهد افزایش ابرناکی خواهیم بود. اما در ساعات عصر، افزایش سرعت وزش باد و وقوع طوفان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با تاکید بر احتمال رگبار و رعد و برق در بیشتر مناطق استان قم در طول امروز، از خیزش گرد و خاک نیز خبر داد و اعلام کرد که وضعیت شدت باد برای امروز و فردا در سطح هشدار نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده خطر جدی و نیاز به آمادگی و احتیاط است. این هشدار به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از خسارات احتمالی صادر شده است.

لازم به ذکر است که هشدار نارنجی به معنای این است که شرایط آب و هوایی می‌تواند خطرناک باشد و احتمال بروز خسارات جدی وجود دارد، بنابراین توصیه می‌شود که مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت امکان در منزل بمانند. همچنین، باید از قرار گرفتن در معرض بادهای شدید و گرد و خاک خودداری شود و در صورت لزوم، از ماسک و عینک محافظ استفاده شود.

اسماعیلی در ادامه پیش‌بینی‌های خود، به وضعیت هوای فردا چهارشنبه (شانزدهم اردیبهشت) نیز اشاره کرد و گفت که شرایط جوی فردا مشابه امروز خواهد بود، با این تفاوت که شدت باد بیشتر و احتمال بارش، کمتر پیش‌بینی می‌شود. آسمان قم در ساعات اولیه صبح فردا نیز قسمتی تا ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر، شاهد گرد و خاک و افزایش وزش باد خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه تغییرات دمایی محسوسی در روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود، افزود که بیشینه دما در امروز و فردا بین ۳۳ تا ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد بود و میزان وزش باد نیز به ۷۵ تا ۹۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. این سرعت باد می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای تردد وسایل نقلیه و همچنین آسیب به سازه‌ها و درختان شود. بنابراین، رانندگان باید در هنگام رانندگی احتیاط بیشتری داشته باشند و از سرعت مجاز تجاوز نکنند.

همچنین، لازم است که شهروندان از پارک کردن خودروهای خود در زیر درختان خودداری کنند تا از آسیب دیدن آن‌ها جلوگیری شود. با توجه به شدت باد پیش‌بینی شده، توصیه می‌شود که وسایل سبک و قابل جابجایی را در منازل و اماکن امن قرار دهید تا از پراکنده شدن آن‌ها جلوگیری شود.

سعید اسماعیلی همچنین به وضعیت هوای استان قم در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز اشاره کرد و گفت که در روز پنجشنبه (هفدهم اردیبهشت)، آسمان مقداری آرام خواهد شد، اما همچنان شاهد وزش باد به میزان ۶۵ الی ۷۵ کیلومتر بر ساعت و گرد و خاک خواهیم بود. این بدان معناست که شرایط جوی در روز پنجشنبه نیز همچنان ناپایدار خواهد بود و باید احتیاط‌های لازم را رعایت کرد.

وی در پایان، پیش‌بینی خود را در مورد وضعیت هوای جمعه (هجدهم اردیبهشت) نیز ارائه داد و گفت که در روز جمعه، صبح آسمان صاف خواهد بود، اما از بعد از ظهر، بارش به صورت رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود. این بارش‌ها می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و همچنین بهبود شرایط کشاورزی کمک کند.

با این حال، باید توجه داشت که رگبارها می‌توانند باعث ایجاد سیلاب‌های ناگهانی شوند، بنابراین لازم است که شهروندان از قرار گرفتن در نزدیکی رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. به طور کلی، توصیه می‌شود که شهروندان قم در طول این چند روز آینده، با توجه به شرایط جوی ناپایدار، احتیاط‌های لازم را رعایت کنند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

همچنین، باید از قرار گرفتن در معرض بادهای شدید و گرد و خاک خودداری شود و در صورت لزوم، از ماسک و عینک محافظ استفاده شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قم هواشناسی طوفان گرد و خاک هشدار نارنجی رگبار رعد و برق وزش باد دمای هوا پیش بینی هوا

United States Latest News, United States Headlines