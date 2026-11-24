وزارت بهداشت غزه هشدار شیوع مننژیت را صادر کرد. مرگ ۱۵ نفر و ثبت ۲۷۲ مورد در اکتبر نشان‌دهنده بحران سلامت است.

وزارت بهداشت نوار غزه با صدور بیانیه‌ای رسمی، وضعیت را در یک هشدار همه‌گیر علیه گسترش بیماری مننژیت ارزیابی کرده است. این نهاد اعلام کرد که مرگ ۱۵ فلسطینی بر اثر این بیماری از ابتدای سال جاری، اعداد را از محدوده طبیعی خارج کرده است. مسئولان بهداشتی بر خطر جدی برای سلامت صدها هزار فلسطینی در منطقه، به‌ویژه کودکان، تأکید دارند و شرایط فعلی را غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند.

آمار غیرعادی ابتلا و مرگ در ماه اکتبر

نضال غانم، معاون مدیرکل خدمات بهداشتی اولیه و مسئول امور بهداشت عمومی وزارت بهداشت غزه، در نشست خبری در بیمارستان کودکان الرنتیسی در غرب شهر غزه، جزئیات فاجعه‌بار را شفاف‌سازی کرد. وی با اشاره به ثبت ۲۷۲ مورد ابتلا به مننژیت در ماه اکتبر، هشدار داد که این رقم بیش از ۸ برابر میانگین معمول موارد ابتلا در هر ماه است. میانگین عادی موارد در هر ماه بین ۳۰ تا ۵۰ مورد متغیر است، اما ارقام فعلی نشان‌دهنده یک انفجار اپیدمیولوژیک است.

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نقش OCHA و آمار دقیق موارد ویروسی

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) پیش‌تر اعلام کرده بود که از ۲۷ سپتامبر تا ۳۱ اکتبر، ۴۱۳ مورد مشکوک به مننژیت در غزه ثبت شده است. این آمار شامل ۲۹۴ مورد ویروسی و ۱۱۹ مورد باکتریایی بوده که هر کدام خطرات خاص خود را دارند. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، ۶۸ درصد موارد در شهر غزه مشاهده شده و تمرکز جغرافیایی بیماری بسیار بالاست.

خطر خاص برای نوزادان زیر یک سال

تحلیل‌های OCHA نشان می‌دهد که آسیب‌پذیرترین قشر جمعیتی، نوزادان هستند. از میان ۲۰۲ موردی که تا ۵ نوامبر به‌صورت فردی ثبت شده‌اند، ۷۷ درصد مربوط به نوزادان زیر یک سال بوده است. این توزیع سنی نگران‌کننده نشان می‌دهد که سیستم ایمنی کودکان در شرایط فعلی مقاومتی در برابر باکتری‌ها و ویروس‌ها ندارد. نضال غانم با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ فلسطینی جان باخته‌اند، بر لزوم تدابیر فوری برای جلوگیری از تکرار این آمار مرگبار تأکید کرده است.

تخریب زیرساخت‌ها و عوامل محیطی

وزارت بهداشت نوار غزه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۲۲ نوامبر منتشر کرد، ارتباط مستقیم و غیرقابل انکار بین شیوع بیماری و شرایط زیست‌محیطی را مطرح کرد. نوار غزه که بیش از ۹۰ درصد زیرساخت‌های آن در پی حملات اسرائیل تخریب شده، با فروپاشی کامل نظام بهداشتی و درمانی روبرو است. آسیب دیدن شبکه‌های فاضلاب و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محیطی ایده‌آل برای تکثیر عوامل بیماری‌زا فراهم کرده است.

درخواست مداخله فوری بین‌المللی

با توجه به افزایش غیرعادی و نگران‌کننده موارد ابتلا به مننژیت در این منطقه با توجه به شرایط فصلی، وزارت بهداشت خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای مهار خطر انتقال بیماری شد. سیستم بهداشتی غزه دیگر توانایی مدیریت این بحران را ندارد و نیاز به منابع بی‌سابقه و کمک‌های فوری دارویی و بهداشتی وجود دارد. اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، سلامت صدها هزار فلسطینی در غزه با خطر جدی مواجه خواهد شد.