هشدار یونیسف: کمبود ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن در افغانستان تا سال ۲۰۳۰

یونیسف هشدار داده است که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ باعث کمبود بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن در این کشور شود و پیامدهای جدی برای آموزش، بهداشت و اقتصاد افغانستان داشته باشد.

افغانستان با یک چالش جدی و چندوجهی در حوزه آموزش و بهداشت روبرو است که پیامدهای بلندمدت و ویرانگری را برای آینده این کشور به همراه دارد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی هشداردهنده، به اثرات مخرب ادامه محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که در صورت تداوم این سیاست‌ها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود شدید نیروی انسانی متخصص زن در دو حوزه حیاتی آموزش و بهداشت مواجه خواهد شد.

این کمبود، نه تنها دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی را برای جمعیت آسیب‌پذیر، به ویژه کودکان و زنان، محدود می‌کند، بلکه بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تضعیف خواهد کرد. بر اساس یافته‌های یونیسف، سهم زنان در ادارات دولتی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، شاهد کاهش قابل توجهی از ۲۱ درصد به ۱۷.۷ درصد بوده است. این کاهش، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای است که در آن زنان به تدریج از عرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت کشور حذف می‌شوند.

یونیسف تاکید دارد که افغانستان در حال تجربه یک بحران دوگانه است: از یک سو، کشور در حال از دست دادن کارمندان زن آموزش‌دیده و مجرب است و از سوی دیگر، نسل جدید دختران از فرصت تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و هیچ جایگزینی برای آن‌ها در آینده وجود نخواهد داشت. این وضعیت، یک خلأ بزرگ در نیروی انسانی متخصص کشور ایجاد خواهد کرد که جبران آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت غیرممکن است.

گزارش یونیسف به وضوح نشان می‌دهد که ادامه این روند، منجر به از دست رفتن حدود ۲۰ هزار معلم زن و بیش از ۵ هزار کارمند بهداشتی زن تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد. این آمار، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که در حال وقوع است و نیازمند توجه فوری و اقدام قاطع است.

از زمان اعمال ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در سال ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از رفتن به مکتب بازمانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم این محدودیت، این رقم به بیش از دو میلیون نفر افزایش یابد. این محرومیت از آموزش، نه تنها حقوق اساسی این دختران را نقض می‌کند، بلکه آینده آن‌ها و کل کشور را به خطر می‌اندازد.

اثرات کاهش تعداد کارمندان بهداشتی زن، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم، بسیار جدی خواهد بود. دسترسی زنان و کودکان به خدمات بهداشتی، به ویژه خدمات مادر و کودک، به شدت محدود خواهد شد و این امر، منجر به افزایش نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان، گسترش بیماری‌های واگیردار و کاهش سطح سلامت عمومی جامعه خواهد شد.

یونیسف به صراحت اعلام کرده است که این وضعیت، یک بحران انسانی را رقم خواهد زد که نیازمند پاسخگویی فوری و هماهنگ جامعه بین‌المللی است. این نهاد، از مقامات امارت اسلامی خواسته است که محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش دختران را لغو کرده و به آن‌ها اجازه دهد تا به تحصیل ادامه دهند. همچنین، یونیسف خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و حمایت از آن‌ها در تمامی عرصه‌های زندگی شده است.

لغو این محدودیت‌ها، نه تنها به بهبود وضعیت زنان و دختران کمک خواهد کرد، بلکه به تقویت اقتصاد و توسعه پایدار افغانستان نیز منجر خواهد شد. یونیسف تاکید دارد که سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت زنان، یک سرمایه‌گذاری در آینده افغانستان است و باید در اولویت برنامه‌های توسعه این کشور قرار گیرد.

در نهایت، این گزارش یک زنگ خطر جدی برای جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان است و نشان می‌دهد که در صورت عدم اقدام فوری، آینده این کشور با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد





افغانستان یونیسف آموزش دختران اشتغال زنان کمبود معلم کمبود کارمند صحی محدودیت‌ها حقوق زنان بحران انسانی

