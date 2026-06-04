هشدار سفارت آمریکا در کویت به شهروندان آمریکایی

سفارت آمریکا در کویت از شهروندان آمریکایی خواسته است در پی حملات پهپادی و موشکی اخیر به فرودگاه بینالمللی کویت، هوشیار باشند و توصیههای مقامات محلی را به دقت دنبال کنند.
سفارت آمریکا در کویت از شهروندان آمریکایی خواسته است در پی حملات پهپادی و موشکی اخیر به فرودگاه بینالمللی کویت، هوشیار باشند و توصیههای مقامات محلی را به دقت دنبال کنند.
این سفارتخانه از مسافران خواسته است پیش از سفر، وضعیت پروازهای خود را از طریق شرکتهای هواپیمایی بررسی کنند و آخرین اطلاعات را مستقیماً از منابع رسمی دریافت کنند. همچنین سفارت آمریکا در کویت اعلام کرده است که تمامی خدمات کنسولی خود را به حالت تعلیق درآورده است و شهروندان آمریکایی در شرایط اضطراری میتوانند از طریق نشانی الکترونیکی ویژه سفارت با مقامهای کنسولی تماس بگیرند.
در این میان، وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر نیز هشدار جهانی برای شهروندان آمریکایی صادر کرده و از آنها خواسته است در سفرهای خارجی، به ویژه در مناطق درگیر تنشهای امنیتی، احتیاط بیشتری به خرج دهند
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