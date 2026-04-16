هشدار کوبا به آمریکا: آماده مقابله، خواستار صلح

رئیس‌جمهور کوبا با رد ادعای آمریکا مبنی بر «دولت درمانده»، تحریم‌های واشنگتن را عامل مشکلات اقتصادی هاوانا دانست و بر آمادگی کشورش برای دفاع در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن رویارویی تاکید کرد.

میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا ، در مراسمی باشکوه در هاوانا که به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد شکست عملیات نظامی آمریکا در «خلیج خوک‌ها» برگزار شد، طی سخنانی خطاب به هزاران نفر از مردم کوبا ، پیام قاطع اما حساب‌شده‌ای را به واشنگتن ارسال کرد. او با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب روابط میان دو کشور، تاکید کرد که کوبا خواهان هیچ‌گونه رویارویی نظامی با آمریکا نیست، اما در عین حال، وظیفه خود را آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر هرگونه تهدید احتمالی می‌داند.

دیاز-کانل در این باره گفت: «ما خواهان چنین رویارویی‌ای نیستیم اما وظیفه داریم برای جلوگیری از آن آماده باشیم و اگر اجتناب‌ناپذیر شد، در آن پیروز شویم.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و هاوانا در ماه‌های اخیر افزایش یافته و بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کوبا پس از هشدارهای مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه این کشور «هدف بعدی» در سیاست خارجی آمریکا خواهد بود، در حالت آماده‌باش کامل نظامی به سر می‌برد.

دولت آمریکا با اتخاذ رویکردی خصمانه، تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا را تشدید کرده و فشارهای خود را بر این جزیره کارائیبی افزایش داده است. این اقدامات واشنگتن، در حالی صورت می‌گیرد که گفتگوهایی میان دو کشور برای کاهش تنش‌ها در جریان است، اما پیشرفت قابل‌توجهی در این مذاکرات میان دو دشمن دیرینه حاصل نشده است. کوبا معتقد است که سیاست‌های آمریکا عامل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی آن است و ادعای «دولت درمانده» بودن کوبا را رد می‌کند.

دیاز-کانل در سخنرانی خود صراحتاً این روایت آمریکایی را به چالش کشید و گفت: «کوبا یک دولت درمانده نیست، بلکه کشوری تحت محاصره است.» وی با اشاره به تحریم‌های تجاری فلج‌کننده آمریکا که از زمان به قدرت رسیدن رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا، همچنان ادامه داشته و حتی تشدید یافته است، تاکید کرد که مشکلات اقتصادی این کشور عمدتاً ناشی از این محاصره اقتصادی و غیرانسانی است. تحریم‌ها نه تنها صادرات و واردات کوبا را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده، بلکه دسترسی به فناوری، دارو و سایر مایحتاج اساسی را نیز دشوار ساخته است.

دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست «فشار حداکثری» را علیه کوبا تشدید کرده است. در ماه مارس ۲۰۲۵، او مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید را علیه کوبا اعمال کرد که شامل ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به این کشور نیز می‌شد. این اقدامات، ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد شکننده کوبا وارد کرد و امیدها برای بهبود روابط را کمرنگ ساخت. در فوریه ۲۰۲۶، تنش‌ها به اوج خود رسید، زمانی که ترامپ با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که گزینه «حمله نظامی» به کوبا را رد نمی‌کند. این اظهارات، نگرانی‌های جدی را در میان جامعه بین‌الملل و کشورهای همسایه برانگیخت و بسیاری این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل دانستند.

کوبا در طول دهه‌ها همواره در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کرده و استقلال و حاکمیت خود را حفظ نموده است. مردم کوبا با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، روحیه مقاومت و ایستادگی خود را حفظ کرده‌اند و بر حفظ دستاوردهای انقلاب خود اصرار دارند. رئیس‌جمهور کوبا با تاکید بر عزم راسخ مردم کشورش برای دفاع از منافع ملی، به جامعه جهانی اطمینان داد که کوبا علیرغم چالش‌های پیش رو، از اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سخنرانی دیاز-کانل، در واقع پیامی دوگانه به آمریکا بود: از یک سو، ابراز تمایل به صلح و عدم تمایل به درگیری، و از سوی دیگر، یادآوری آمادگی کوبا برای دفاع از خود در برابر هرگونه تجاوز. این سخنان نشان‌دهنده توازن ظریفی است که دولت کوبا در تلاش است تا در روابط پرتنش خود با همسایه شمالی حفظ کند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار تحولات آینده است و امیدوار است که دیپلماسی و مذاکره جایگزین تهدید و فشار نظامی شود و صلح و ثبات در منطقه تضمین گردد.

همچنین، این موضوع که مجلس نمایندگان آمریکا در محدود کردن قدرت‌های جنگی ترامپ ناکام مانده است، بر نگرانی‌ها از احتمال تشدید تنش‌ها می‌افزاید و ضرورت هوشیاری و آمادگی طرفین را دوچندان می‌کند.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کوبا آمریکا دیاز کانل تحریم دونالد ترامپ

United States Latest News, United States Headlines