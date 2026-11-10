ینس اسکلوند هشدار داد که کسری تجاری ۱.۱۸ میلیارد یرو و رقابت چینی ممکن است تولیدکنندگان اروپایی را تا پایان دهه جاری از بازار خارج کند.

ینس اسکلوند ، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین ، اعلام کرد که اگر روند فعلی تجارت ادامه یابد، تولیدکنندگان اروپایی ممکن است تا پایان دهه جاری میلادی از تلاش برای رقابت با همتایان چین ی خود دست بکشند. این هشدار جدی نگرانی‌های عمیقی را درباره از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی در سراسر قاره اروپا برانگیخته است.

تغییر فلسفه ساخت برای جهان

اسکلوند با اشاره به ضرب‌المثل معروف "اگر نمی‌توانی حریفت را شکست دهی، با او همراه شو"، بیان داشت که شرکت‌های اروپایی فعال در چین اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که رویکرد سنتی "ساخت چین برای چین" جای خود را به استراتژی جدیدتری می‌دهد. او اظهار کرد که این تغییر فلسفی باید به سمت "ساخت چین برای جهان" حرکت کند تا بقای اقتصادی تضمین شود.

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فشار رقابت و کاهش تولید ناخالص داخلی

این مقام ارشد که ریاست دفتر مستقر در پکن را بر عهده دارد، گفت تولیدکنندگان اروپایی ممکن است تا پایان دهه با یک دوراهی حیاتی روبه‌رو شوند و خود بپرسند تجارت چه فایده‌ای دارد. در حالی که اتحادیه اروپا موضعی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده، اسکلوند معتقد است کشورهای اروپایی شاید ناچار شوند سیاست‌های خود را تغییر دهند تا تولیدکنندگان داخلی‌شان بتوانند به جای رقابت با شرکت‌های چینی، به بخشی از زنجیره تأمین آنها تبدیل شوند.

تحلیل بانک گلدمن‌ساکس و تهدید خودرو

اسکلوند که هم‌زمان مدیرعامل بخش عملیات چین در گروه کشتیرانی مرسک است، به گزارشی از بانک گلدمن‌ساکس اشاره کرد. طبق این گزارش، صادرات چین می‌تواند تا پایان دهه جاری، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را ۰.۵ درصد و تولید ناخالص داخلی آلمان را تا ۰.۹ درصد کاهش دهد. این تهدید وجودی هم‌اکنون در بخش‌های خودرو، مواد شیمیایی و انرژی‌های تجدیدپذیر اروپا احساس می‌شود.

چالش‌های صنعت خودروسازی آلمان

صنعت خودروسازی آلمان به‌ویژه تحت فشار مضاعفی قرار گرفته و از یک سو با کاهش سودآوری در چین و از سوی دیگر رقابت با محصولات ارزان‌قیمت شرکت‌های چینی نظیر بی‌وای‌دی، جیلی و سایک‌موتور در بازار داخلی آلمان دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده شدت رقابت در صنایع کلیدی است که پایه‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه را تشکیل می‌دهند.

راهکار تعامل و گفت‌وگوی دیپلماتیک

بر اساس گزارش گاردین، توصیه اسکلوند به رهبران اتحادیه اروپا این است که با چین تعامل و گفت‌وگو کنند تا به نقطه‌ای برسند که در آن همگان دریابند برای هر دو طرف ارزش‌آفرینی می‌شود. او معتقد است پکن نیز این موضوع را درک می‌کند و اروپا نیازمند تغییری بنیادین در رویکرد خود نسبت به رقیب آسیایی‌اش است.