هشدار پلیس در مورد گسترش کلاهبرداری مامورنما

پلیس آگاهی فراجا نسبت به گسترش شیوههای کلاهبرداری جدید که در آن مجرمان با جعل هویت و ادعای مامور بودن، اقدام به فریب شهروندان میکنند، هشدار داد و توصیههایی را برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری ارائه کرد.
معاونت اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در خصوص گسترش روزافزون شیوههای نوین کلاهبرداری که در آن مجرمان با استفاده از ترفندهای پیچیده و سوء استفاده از اعتماد عمومی، اقدام به فریب و اخاذی از شهروندان میکنند، هشدار جدی صادر کرد.
این نوع کلاهبرداری که به عنوان «مامورنما» شناخته میشود، متاسفانه به یکی از معضلات جدی در فضای مجازی و حتی در تعاملات حضوری تبدیل شده است و با وجود هشدارهای مکرر پلیس و رسانهها، همچنان افراد بسیاری در دام این متقلبان گرفتار میشوند. سرهنگ محمد شریفی، معاون اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، با اشاره به جزئیات این کلاهبرداریها، بیان کرد: کلاهبرداران با جعل هویت و ادعای وابستگی به نهادهای دولتی، نظامی، قضایی و امنیتی، خود را به عنوان مامور معرفی میکنند و با استفاده از تاکتیکهای مختلف، اعتماد شهروندان را جلب میکنند.
این افراد معمولاً با طرح موضوعاتی نظیر ارائه خدمات ویژه، تسهیل سرمایهگذاریهای سودآور، یا حل مشکلات حقوقی و قضایی، طعمههای خود را به دام میاندازند. متاسفانه، بسیاری از شهروندان به دلیل ناآگاهی و یا اعتماد بیش از حد، فریب این ادعاها را خورده و اطلاعات شخصی و مالی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار میدهند. یکی از رایجترین روشهای کلاهبرداری مامورنما، تماس تلفنی یا پیامک است.
در این روش، کلاهبرداران با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی، خود را به عنوان مامور پلیس، اداره آگاهی، سازمان اطلاعات، یا سایر نهادهای قانونی معرفی میکنند و به بهانههای مختلف، از شهروندان درخواست اطلاعات بانکی، رمز دوم کارت، یا واریز وجه به حسابهای مشخص میکنند. همچنین، برخی از کلاهبرداران با مراجعه حضوری به منازل یا محل کار شهروندان و ارائه کارت شناسایی جعلی، خود را به عنوان مامور معرفی میکنند و با طرح ادعاهایی نظیر بررسی وضعیت حساب بانکی، یا انجام بازرسی، اعتماد شهروندان را جلب میکنند.
در این حالت، کلاهبرداران با سوء استفاده از اعتماد شهروندان، اقدام به سرقت پول نقد، جواهرات، یا سایر اشیاء با ارزش میکنند. سرهنگ شریفی تاکید کرد: کلاهبرداران در این روشها، معمولاً با ایجاد حس اضطراب و فوریت، سعی در فریب قربانیان دارند و به آنها القا میکنند که در صورت عدم همکاری، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
به همین دلیل، شهروندان باید در مواجهه با این افراد، هوشیاری و احتیاط لازم را به خرج دهند و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و مالی خود را در اختیار آنها قرار ندهند. معاون اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در ادامه با ارائه توصیههایی به شهروندان، خواستار افزایش آگاهی و هوشیاری عمومی شد. وی گفت: هرگز به ادعای افراد ناشناس مبنی بر مامور بودن، بدون احراز هویت دقیق، اعتماد نکنید.
ماموران واقعی پلیس و سایر نهادهای قانونی، دارای کارت شناسایی معتبر و حوزه عملیاتی و اختیارات محدود و ویژه هستند و به هیچ عنوان امکان ورود به تمامی حوزههای ماموریتی انتظامی و اداری را ندارند. در صورت لزوم، با مراجعه به آنها با رعایت جوانب احتیاط، درخواست مشاهده کارت شناسایی معتبر را داشته باشید. همچنین، به وعدههای سود بالا، راههای میانبر قانونی، یا حل مشکلات تضمین شده، اعتماد نکنید. این وعدهها اغلب نشانهای از کلاهبرداری است.
هرگز اطلاعات بانکی، رمز دوم، یا سایر اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افرادی که هویتشان برای شما محرز نشده، قرار ندهید. کلاهبرداران اغلب با ایجاد عجله و استرس، سعی در فریب قربانیان دارند. با حفظ آرامش و تفکر منطقی، تصمیمگیری کنید. در صورت مواجهه با افرادی که مشکوک به مامورنما بودن هستند، یا در صورت دریافت پیشنهادهای غیرعادی، بلافاصله با شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرید و موضوع را به پلیس اطلاع دهید.
پلیس آگاهی فراجا همواره در تلاش است با اطلاعرسانی و آگاهسازی، امنیت و آرامش شهروندان را حفظ کند. لطفاً با هوشیاری و رعایت توصیههای پلیس، یاریگر ما در مبارزه با این پدیده شوم باشید
