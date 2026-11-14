هشدار آلودگی هوای شیراز و پایداری جوی در فارس

محمد علیزاده از پایداری هوا و افزایش آلودگی در شیراز خبر داد. دمای منفی ۷ درجه در اقلید و ۲۰ درجه در شیراز گزارش شد.

محمد علیزاده ، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس، روز شنبه ۲۳ آبان ماه از تداوم شرایط جوی پایدار و آسمان صاف در اکثر نقاط استان خبر داد. او در عین حال هشدار داد که در مناطق پرتردد شهری به‌ویژه شهر شیراز ، غلظت آلاینده‌ها افزایش خواهد یافت. این خبر نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده کیفیت هوا در کلان‌شهرهای پرجمعیت است.

تحلیل مدل‌های هواشناسی و وضعیت آسمان

علیزاده با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا، اعلام کرد که طی این هفته در اغلب مناطق استان جوی پایدار و آسمانی صاف حاکم خواهد بود. پایداری جو باعث می‌شود که هوا نتواند به‌خوبی جریان یابد و ذرات معلق در نزدیکی سطح زمین محبوس شوند. این موضوع مستقیماً بر سلامت شهروندان و دید افقی در روزهای آینده تأثیر می‌گذارد.

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هشدار کاهش کیفیت هوا در مراکز جمعیتی

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس افزود: با توجه به پایداری جو، در مناطق پرتردد شهری به‌ویژه شهر شیراز، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. ترافیک سنگین و فعالیت‌های صنعتی در کنار عدم نفوذ باد، شرایط را برای تشدید آلودگی فراهم می‌کند. شهروندان شیراز باید در روزهای آینده از حضور طولانی‌مدت در فضای بسته و بسته بودن پنجره‌ها اجتناب کنند.

نوسانات دمایی و رکوردهای سرد و گرم

وی با بیان اینکه طی چند روز آینده نوسانات دمایی خاصی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود، به وضعیت دمایی نقاط مختلف فارس در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد. دشت نمدان اقلید با دمای منفی ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان بود که شرایطی یخبندان را تجربه کرده است. در مقابل، لامرد با دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان محسوب می‌شد.

دمای شیراز و تأثیرات آن بر زندگی روزمره

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس ادامه داد: در همین بازه زمانی، دمای هوای شیراز در گرم‌ترین ساعات به ۲۰ درجه و در سردترین ساعات به چهار درجه سانتی‌گراد رسید. این اختلاف دما نشان‌دهنده دامنه نوسانات محسوس در طول شبانه‌روز است. برنامه‌ریزی برای کلاس‌های مجازی یا تعطیلی ادارات در روزهای آلوده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این گزارش کامل‌ترین اطلاعات موجود درباره وضعیت فعلی جوی فارس و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت است. مسئولان شهرستان‌های دیگر استان نیز در حال پایش لحظه‌ای شرایط هستند تا در صورت تغییر ناگهانی جوی، هشدارهای لازم را صادر کنند.