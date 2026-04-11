هشدار هواشناسی زنجان: سامانه بارشی در راه است

اداره کل هواشناسی استان زنجان از ورود سامانه بارشی به استان و پیش‌بینی بارش باران، رعدوبرق و کاهش دما خبر داد و هشدارهای لازم را صادر کرد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد: یک سامانه بارش ی از شامگاه شنبه به تدریج وارد استان خواهد شد و فعالیت خود را با بارش ‌های پراکنده باران آغاز خواهد کرد. حسین سلطانی با اشاره به اینکه هوای استان در روزهای آتی ناپایدار خواهد بود، افزود: بر اساس بررسی‌های آخرین نقشه‌های هواشناسی ، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود.

وی اظهار داشت: از فردا، افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد به حد نسبتا شدید و رگبار باران و رعدوبرق در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود. سلطانی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، اما از ابتدای روز سه‌شنبه به تدریج از منطقه خارج خواهد شد. در این راستا، هشدار زرد هواشناسی صادر شده است. وی به هم‌استانی‌ها توصیه کرد: از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل احتمال طغیان آب و از صعود به ارتفاعات به دلیل احتمال رخداد صاعقه خودداری کنند. سلطانی اضافه کرد: از ظهر سه‌شنبه تا پایان هفته، شرایط جوی پایدارتر خواهد شد و انتظار بارش باران برای این روزها وجود نخواهد داشت. همچنین دمای هوا امروز نسبت به روزهای گذشته افزایش خواهد یافت، اما از فردا تا سه‌شنبه با کاهش نسبی همراه خواهد بود. وی افزود: در شبانه‌روز گذشته، ایستگاه سجاس با ۲ درجه سانتی‌گراد کمترین دما و ایستگاه‌های آب‌بر و چورزق با ۲۸ درجه سانتی‌گراد بیشترین دما را در استان ثبت کردند. دمای هوای شهر زنجان نیز بین ۵ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است. استان زنجان دارای ۵۷ ایستگاه هواشناسی است که کارشناسان متخصص در چهار ایستگاه به صورت شبانه‌روزی و در چهار ایستگاه دیگر به صورت ۱۲ ساعته مشغول به فعالیت هستند. این خبر، هشداری برای ساکنان استان زنجان است تا با آمادگی کامل از خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی ناپایدار در امان بمانند. همچنین، این اطلاعات به شهروندان کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی‌های خود را با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی انجام دهند. توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و حفظ سلامت شهروندان دارد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده اهمیت پایش دقیق شرایط جوی و اطلاع‌رسانی به موقع به مردم است. \بر اساس آخرین اطلاعات، استان زنجان در روزهای آینده شاهد تغییرات جوی قابل توجهی خواهد بود. از جمله این تغییرات می‌توان به ورود یک سامانه بارشی از شامگاه شنبه اشاره کرد که با خود بارش‌های پراکنده باران را به همراه خواهد داشت. این سامانه تا روز دوشنبه فعال خواهد بود و سپس از منطقه خارج می‌شود. به همین دلیل، اداره کل هواشناسی استان زنجان هشدار زرد صادر کرده است و از مردم درخواست کرده است تا اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. این اقدامات شامل خودداری از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل احتمال طغیان آب و همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات به دلیل احتمال وقوع صاعقه می‌شود. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که دما در روزهای آتی کاهش یابد. بنابراین، شهروندان باید لباس‌های مناسب و گرم به همراه داشته باشند. اداره کل هواشناسی استان زنجان به طور مداوم وضعیت جوی را رصد می‌کند و در صورت نیاز، هشدارهای لازم را صادر خواهد کرد. \در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی‌های هواشناسی همواره با احتمال خطایی همراه است. با این حال، با توجه به دقت بالای نقشه‌های هواشناسی و تجربیات کارشناسان، می‌توان تا حد زیادی از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری کرد. لذا، توصیه می‌شود شهروندان به طور مرتب اخبار و اطلاعات هواشناسی را دنبال کنند و از آخرین تغییرات جوی مطلع شوند. این امر به ویژه برای افرادی که قصد سفر دارند یا در فعالیت‌های فضای باز شرکت می‌کنند، بسیار مهم است. همچنین، لازم است از منابع موثق و رسمی برای دریافت اطلاعات هواشناسی استفاده شود تا از انتشار اخبار نادرست و گمراه‌کننده جلوگیری شود. در نهایت، با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی، می‌توان از روزهای بارانی و ناپایدار با آرامش بیشتری عبور کرد و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری به عمل آورد





