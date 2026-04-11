هشدار هواشناسی زنجان: سامانه بارشی در راه است

اداره کل هواشناسی استان زنجان از ورود سامانه بارشی به استان و پیشبینی بارش باران، رعدوبرق و کاهش دما خبر داد و هشدارهای لازم را صادر کرد.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد: یک سامانه بارش ی از شامگاه شنبه به تدریج وارد استان خواهد شد و فعالیت خود را با بارش های پراکنده باران آغاز خواهد کرد. حسین سلطانی با اشاره به اینکه هوای استان در روزهای آتی ناپایدار خواهد بود، افزود: بر اساس بررسیهای آخرین نقشههای هواشناسی ، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود.
وی اظهار داشت: از فردا، افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد به حد نسبتا شدید و رگبار باران و رعدوبرق در بیشتر مناطق استان پیشبینی میشود. سلطانی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، اما از ابتدای روز سهشنبه به تدریج از منطقه خارج خواهد شد. در این راستا، هشدار زرد هواشناسی صادر شده است. وی به هماستانیها توصیه کرد: از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها به دلیل احتمال طغیان آب و از صعود به ارتفاعات به دلیل احتمال رخداد صاعقه خودداری کنند. سلطانی اضافه کرد: از ظهر سهشنبه تا پایان هفته، شرایط جوی پایدارتر خواهد شد و انتظار بارش باران برای این روزها وجود نخواهد داشت. همچنین دمای هوا امروز نسبت به روزهای گذشته افزایش خواهد یافت، اما از فردا تا سهشنبه با کاهش نسبی همراه خواهد بود. وی افزود: در شبانهروز گذشته، ایستگاه سجاس با ۲ درجه سانتیگراد کمترین دما و ایستگاههای آببر و چورزق با ۲۸ درجه سانتیگراد بیشترین دما را در استان ثبت کردند. دمای هوای شهر زنجان نیز بین ۵ تا ۱۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است. استان زنجان دارای ۵۷ ایستگاه هواشناسی است که کارشناسان متخصص در چهار ایستگاه به صورت شبانهروزی و در چهار ایستگاه دیگر به صورت ۱۲ ساعته مشغول به فعالیت هستند.
هواشناسی زنجان بارش باران رعدوبرق هشدار سامانه بارشی کاهش دما