هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان تهران

مدیرکل هواشناسی استان تهران از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸ خبر داد و گفت: از ظهر دوشنبه وزش باد بسیار شدید همراه با توفان و کاهش کیفیت هوا استان را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸ خبر داد و گفت: از ظهر دوشنبه وزش باد بسیار شدید همراه با توفان و کاهش کیفیت هوا استان را فرا می‌گیرد.

حمیدرضا خورشیدی از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۸ خبر داد و گفت: این سامانه از روز دوشنبه ۱۱ خردادماه آغاز می‌شود و تا پایان روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه در استان تهران فعال خواهد بود. وی با اشاره به افزایش چشمگیر تندی وزش باد، به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزود: نوع مخاطره در نیمه جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات استان شامل وزش باد بسیار شدید و احتمال وقوع توفان است.

در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان نیز گاهی با خیزش یا انتقال گردوخاک، کاهش شعاع دید و کاهش کیفیت هوا مواجه خواهیم بود. خورشیدی مناطق اثر این مخاطره را تمام استان تهران، به ویژه بخش‌های جنوبی، غربی و مرکزی اعلام کرد و در خصوص اثرات آن هشدار داد: سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، و آسیب به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مثل برج‌ها و دکل‌ها از جمله این خطرات است، همچنین احتمال گسترش گردوخاک از استان‌های همجوار، محدودیت دید، کاهش محسوس کیفیت هوا به ویژه در مناطق غربی و جنوبی، و در نواحی شمالی به ویژه ارتفاعات، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان توصیه‌های مهمی را مطرح کرد: احتیاط کامل در عبور و مرور جاده‌ای، مستحکم‌سازی سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، پرهیز از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع، ممنوعیت هرگونه پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام، اطمینان از استحکام گلخانه‌ها، پرهیز از انجام امور عمرانی متاثر از وزش باد شدید و گردوخاک، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق درگیر گردوخاک، و اجتناب از تردد در نواحی کوهستانی





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هشدار هواشناسی استان تهران وزش باد شدید توفان کاهش کیفیت هوا

United States Latest News, United States Headlines