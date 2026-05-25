هشدار سطح نارنجی برای استان یزد

احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، هشدار سطح نارنجی برای روز سهشنبه و هشدار نارنجی برای روز چهارشنبه را اعلام کرد. وی گفت که بر اساس پیشبینی هوا، استان یزد در روز سهشنبه و چهارشنبه با وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید مواجه خواهد شد.
بالاکتفی همچنین از مردم خواست که از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در مناطق کویری و بیابانی به ویژه گروههای حساس از ماسک استفاده کنند. او همچنین از احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، گلخانهها و شکستن شاخه درختان فرسوده خبر داد. بالاکتفی همچنین از کاهش دید و اختلال در تردد جادهای به ویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خبر داد.
وی گفت که این شرایط جوی میتواند بر سلامت مردم تأثیر بگذارد و از مردم خواست که از کوهنوردی و طبیعتگردی خودداری کنند. بالاکتفی همچنین از احتمال رگبارهای بهاری، باران و رعدوبرق در برخی نقاط خبر داد
