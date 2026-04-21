وزیر دارایی فرانسه از تحمیل خسارت ۴ تا ۶ میلیارد یورویی به اقتصاد این کشور در پی تنش‌های خاورمیانه خبر داد و از برنامه‌های دولت برای مدیریت بحران انرژی و کنترل کسری بودجه گفت.

رولان لسکور ، وزیر دارایی فرانسه، در اظهاراتی مهم که بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی اروپا داشته است، اعلام کرد که پیامدهای ژئوپلیتیک و بحران‌های ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه تاکنون هزینه‌ای بین ۴ تا ۶ میلیارد یورو معادل ۴.۷ تا ۷.۰۵ میلیارد دلار بر پیکره اقتصاد فرانسه تحمیل کرده است.

این مقام ارشد دولتی در گفتگو با رادیو آرتی‌ال تأکید کرد که تلاطم‌های سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه منجر به افزایش چشمگیر بازده اوراق قرضه دولتی شده است. به گفته لسکور، تنها در این بخش، دولت فرانسه با افزایش هزینه‌های استقراض به میزان ۳.۶ میلیارد یورو مواجه شده است که این موضوع فشار مضاعفی را بر خزانه‌داری کشور وارد می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد که دولت فرانسه با رویکردی واقع‌بینانه در حال تدوین برنامه‌هایی برای مدیریت هزینه‌ها و اجرای اقدامات حمایتی جدید است تا مانع از گسترش بحران به لایه‌های پایین‌تر جامعه شود. در همین راستا، نخست‌وزیر فرانسه متعهد شده است که بودجه مربوط به اقدامات حمایتی برای یاری رساندن به خانوارها در مواجهه با افزایش قیمت انرژی، به‌طور کامل از محل صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها جبران شود.

وزیر دارایی فرانسه در دیدار با قانونگذاران پارلمان ضمن تشریح وضعیت نگران‌کننده کسری بودجه، اعلام کرد که دولت به دنبال اجرای سیاست‌هایی برای متوقف کردن بخشی از هزینه‌های غیرضروری است، هرچند سیاست رسمی دولت کاهش مستقیم بودجه‌های رفاهی نیست. بسته جدید حمایتی که دولت برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته، به‌ویژه بر کسانی تمرکز دارد که برای رفت‌وآمدهای روزانه و کاری خود به خودرو وابسته هستند و از افزایش ناگهانی قیمت سوخت به‌شدت آسیب دیده‌اند.

این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که فرانسه پیش‌تر با یکی از سنگین‌ترین کسری‌های بودجه در منطقه یورو دست‌وپنجه نرم می‌کرد. دولت فرانسه در حال حاضر در میان دو فشار سیاسی عمده قرار دارد؛ از یک سو جریان راست افراطی بر ضرورت کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، جریان چپ افراطی خواستار تعیین سقف قیمتی برای انرژی است تا از فشار هزینه‌ها بر اقشار کم‌درآمد کاسته شود.

در واکنش به این درخواست‌ها، دولت اعلام کرده است که حمایت‌های مالی تنها به گروه‌های هدفمند و آسیب‌پذیر اختصاص خواهد یافت تا توازن بودجه‌ای حفظ شود. تا این لحظه، بخش عمده یارانه‌ها و کمک‌های اضطراری سوخت به صنایع حمل‌ونقل، ماهیگیری و کشاورزی اختصاص یافته است تا از توقف چرخ‌های اقتصادی در این حوزه‌های حیاتی جلوگیری شود. ناظران اقتصادی معتقدند که استمرار این وضعیت می‌تواند چالش‌های ساختاری بودجه‌ریزی فرانسه را در ماه‌های آینده عمیق‌تر کند و دولت را به تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه مدیریت منابع مالی و سیاست‌های کلان اقتصادی سوق دهد.





