مصرف‌کنندگان منطقه یورو با وجود جهش تورم و افزایش فشار قیمت انرژی، انتظارات تورمی بلندمدت خود را نزدیک به هدف نگه داشته‌اند. بر اساس گزارش رویترز، تورم منطقه یورو در آوریل تحت تأثیر افزایش قیمت نفت به ۳ درصد رسید.

هزینه وصل‌ماندن اینترنت ۸ برابر شد؛ تبدیل فیلترشکن به خرج ثابت خانوار شرق از موج تازه اخراج، تعلیق و پرونده‌سازی برای صدها دانشجو خبر داد.

درحالیکه مصرف‌کنندگان منطقه یورو با وجود جهش تورم و افزایش فشار قیمت انرژی، انتظارات تورمی بلندمدت خود را نزدیک به هدف نگه داشته‌اند. بر اساس گزارش رویترز، تورم منطقه یورو در آوریل تحت تأثیر افزایش قیمت نفت به ۳ درصد رسید؛ بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا. داده‌های روزهای اخیر در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو از باقی ماندن تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی حکایت دارد. در فرانسه، نرخ تورم ماه مه به ۲.۸ درصد افزایش یافت.

در ایتالیا، تورم به ۳.۲ درصد رسید. در اسپانیا، نرخ تورم در سطح ۳.۲ درصد ثابت ماند، و در آلمان، تورم به ۲.۶ درصد کاهش یافت. نظرسنجی تازه بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان منطقه یورو، با وجود جهش تورم و افزایش فشار قیمت انرژی، انتظارات تورمی بلندمدت خود را نزدیک به هدف نگه داشته‌اند؛ نشانه‌ای که برای سیاست‌گذاران اروپایی اهمیت دارد، چون نگرانی اصلی بانک مرکزی این است که افزایش قیمت‌ها به انتظارات پایدار و رفتارهای تورمی تبدیل شود.

بر اساس گزارش رویترز، تورم منطقه یورو در آوریل تحت تأثیر افزایش قیمت نفت به ۳ درصد رسید؛ بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا. در نظرسنجی ماهانه این بانک، انتظار تورمی مصرف‌کنندگان برای یک سال آینده از ۲.۵ درصد در مارس به ۴ درصد در آوریل جهش کرد.

با این حال انتظار سه‌ساله اندکی کاهش یافت و انتظار پنج‌ساله از ۲.۳ به ۲.۴ درصد افزایش جزئی داشت؛ یعنی انتظارات بلندمدت همچنان نزدیک به هدف ۲ درصدی باقی مانده است. داده‌های روزهای اخیر در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو از باقی ماندن تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی حکایت دارد. در فرانسه، نرخ تورم ماه مه از ۲.۵ درصد به ۲.۸ درصد افزایش یافت. در ایتالیا، تورم از ۲.۷ درصد به ۳.۲ درصد رسید.

در اسپانیا، نرخ تورم در سطح ۳.۲ درصد ثابت ماند و تورم هسته‌ای از ۲.۸ به ۲.۹ درصد افزایش یافت. در آلمان، تورم از ۲.۹ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافت، اما این کاهش تا حدی به تخفیف سوختی دولت برای مه و ژوئن مربوط بود. رویترز نوشته افزایش هزینه سوخت که با جنگ خاورمیانه و جهش قیمت نفت تشدید شده، حالا به بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، خدمات تفریحی، مواد غذایی تازه و قیمت‌های تولیدی سرایت کرده است.

با این حال اقتصاددانان می‌گویند موج فعلی هنوز از نظر شدت با شوک تورمی پس از همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین قابل مقایسه نیست. کمیسیون اروپا در پیش‌بینی بهاری خود، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را فقط ۰.۹ درصد و تورم را ۳ درصد برآورد کرده است.

نظرسنجی متخصصان بانک مرکزی اروپا نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی تورم ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد افزایش یافته، اما انتظارات بلندمدت در سطح ۲ درصد باقی مانده و پیش‌بینی رشد برای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پایین‌تر آمده است. به همین دلیل تصویر کلی برای بانک مرکزی اروپا دوگانه است. تورم کوتاه‌مدت بالا رفته و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ژوئن را تقویت می‌کند، اما انتظارات بلندمدت هنوز مهار شده و رشد اقتصادی ضعیف‌تر شده است.

این یعنی بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از فشار بیشتر بر اقتصاد شکننده منطقه یورو تعادل برقرار کند





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هزینه وصل‌ماندن اینترنت، فیلترشکن، تورم منطقه یورو

United States Latest News, United States Headlines