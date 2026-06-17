بر اساس گزارشهای جدید، هزینههای دفاعی اعضای اروپایی ناتو در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از زمان جنگ سرد رسیده است. با این حال، تحلیل دقیق ارقام نشان میدهد که افزایش بودجه عمدتاً به کشورهای خط مقدم محدود شده و بسیاری از کشورهای عضو تنها حداقل تعهد ۲ درصدی را رعایت کردهاند. لهستان با ۴.۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیشتاز است و کشورهای بالتیک و شمال اروپا نیز بالاتر از میانگین هزینه میکنند.
هزینههای دفاعی اعضای اروپا یی پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از زمان جنگ سرد رسید و برای نخستین بار تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در این پیمان عضویت دارند، هدف ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را محقق کردند.
بر اساس دادههای موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) که در ماه آوریل منتشر شد، هزینههای دفاعی این کشورها با رشد ۱۴ درصدی به حدود ۷۳۹ میلیارد یورو رسید که تندترین افزایش از دهه ۱۹۵۰ تاکنون محسوب میشود. با این حال، بررسی دقیقتر ارقام نشان میدهد که قاره اروپا به دو بخش تقسیم شده است: چند کشور خط مقدم که با سرعت زیادی جلو میروند و گروه بزرگی که تنها حداقل ممکن را انجام میدهند.
به گزارش تازه آکسفورد اکونومیکس، حدود ۴۰ درصد هزینه تجهیزات دفاعی به تامینکنندگان خارج از اتحادیه اروپا اختصاص مییابد و افزایش توان نظامی اروپا کمتر از آن چیزی است که ارقام تیترساز هزینهها القا میکنند. در صدر فهرست کشورهای پرهزینه، لهستان قرار دارد که با اختصاص ۴.۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود به دفاع، بیش از دو برابر معیار قدیمی و حتی بالاتر از ایالات متحده با ۳.۲۲ درصد هزینه کرده است.
پس از آن، کشورهای بالتیک یعنی لیتوانی با ۴ درصد، لتونی با ۳.۷۳ درصد و استونی با ۳.۳۸ درصد قرار دارند. کشورهای شمال اروپا نیز در رده بعدی هستند: دانمارک به ۳.۲۲ درصد، فنلاند به ۲.۷۷ درصد و سوئد به ۲.۵۱ درصد رسیدهاند. جالب توجه است که فنلاند و سوئد پس از نسلها بیطرفی نظامی، تنها در سه سال گذشته به ناتو پیوستهاند.
یونان نیز که به دلایل مرتبط با تنشهای خود با ترکیه همواره از پرخرجترین کشورهای دفاعی بوده، اکنون ۲.۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص میدهد. آکسفورد اکونومیکس پیشبینی میکند که این گروه از کشورها همچنان پیشتاز باقی بمانند و برخی از آنها در مسیر رسیدن به سطح ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ قرار دارند.
توماس دووراک، اقتصاددان این موسسه، افزایش هزینههای دفاعی را یکی از معدود محرکهای مثبت رشد در اروپا میداند که با موجی از شوکهای منفی روبرو است و انتظار دارد این روند به ویژه با محرک مالی آلمان پایدار بماند. در مقابل، تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۲۵ تقریبا دقیقا روی خط ۲ درصد ایستادند و فراتر نرفتند.
ایتالیا به ۲.۰۱ درصد، فرانسه به ۲.۰۵ درصد و اسپانیا، بلژیک، پرتغال، جمهوری چک و لوکزامبورگ همگی دقیقا ۲ درصد ثبت کردند. اسلوونی، کرواسی، اسلواکی، بلغارستان و مجارستان نیز تفاوت چندانی ندارند و بین ۲.۰۲ تا ۲.۰۶ درصد قرار دارند. برخی کشورها حتی در حال عقبنشینی هستند؛ سهم هزینههای دفاعی در مجارستان و جمهوری چک در سال گذشته کاهش یافته است.
آکسفورد اکونومیکس برای سال ۲۰۲۶ افزایشی تنها به میزان یک دهم واحد درصد پیشبینی میکند که نشاندهنده توقف تقریبی پس از افزایش قابل توجه در آلمان، ایتالیا و اسپانیا است. همچنین، این گزارش به مسائل حسابداری اشاره میکند: آمار ناتو خوداظهاری و بر مبنای پول نقد است، بنابراین پیشپرداخت سفارشهای چندساله میتواند ارقام را مصنوعی بالا ببرد.
هدف جدید شامل ۱.۵ درصد برای زیرساختهای مرتبط با دفاع است بدون تعریف روشن، و شواهد غیررسمی نشان میدهد برخی دولتها پروژههای غیرنظامی مانند بیمارستانها را به حساب هزینههای نظامی میگذارند. افزایش سهم تجهیزات تنها ۰.۵ واحد از ۰.۹ واحد درصد افزایش کل را توضیح میدهد و اکنون یکسوم هزینهها را تشکیل میدهد. برای صنعت دفاعی اروپا، پرسش اصلی محل مصرف هزینههاست و بخش بزرگی از این پول هرگز به کارخانههای اروپایی نمیرسد
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