رئیس مرکز مشارکتهای مردمی بهزیستی در مورد نحوه هزینه کرد کمکهای مردمی جمعآوری شده در ایام جنگ توضیحاتی ارائه داد. این کمکها به آسیبدیدگان جنگ در حوزههای مختلف اختصاص مییابد.
رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توسعه ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی به سوالی درباره محل هزینه کرد کمک های نقدی مردمی به این سازمان در ایام جنگ پاسخ داد. سید محمد جواد حسینی، رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی اظهار داشت: کمک های نقدی جمعآوریشده از طریق مشارکتهای مردمی در طول دوران جنگ ، بر اساس شناسایی و احصای نیازهای جامعه هدف متاثر از جنگ در بخشهای مختلف آسیبدیده، هزینه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر، سازمان بهزیستی در حال شناسایی آسیبهای احتمالی در حوزههای مختلف، از جمله آسیبهای وارده به مردم ناشی از اصابتها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و به ویژه در حوزه مسکن است. این سازمان بر اساس این شناساییها، برنامهریزیهای لازم را برای تخصیص کمکهای مردمی انجام میدهد. حسینی خاطرنشان کرد: مشارکتها و کمکهای مردمی در حوزه مسکنهایی که در اثر جنگ آسیب دیدهاند، از بازسازی خانههایی که به طور کامل تخریب شدهاند تا تعمیرات جزئی خانههای آسیبدیده، هزینه خواهد شد. همچنین در حوزه معیشت و حمایتهای ضروری از افراد آسیبدیده، این کمکها به کار گرفته میشوند. وی ادامه داد: علاوه بر این، کمکهای مردمی در راستای راهاندازی کسبوکارهای جامعه هدف بهزیستی که در اثر جنگ دچار آسیب شدهاند، مورد استفاده قرار میگیرد. این اقدام به منظور توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد آسیبدیده و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آنها انجام میشود. هدف اصلی این برنامهها، حمایت همهجانبه از جامعه هدف بهزیستی در مقابله با اثرات مخرب جنگ و فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر برای آنها است.\وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: در حال حاضر، در سطح استانها، شهرستانها و محلات، نیازهای شناسایی شده، بهطور دقیق و موردی بررسی میشوند و هزینههای جمعآوریشده از مشارکتهای مردمی در ایام جنگ، برای حمایت از افراد آسیبدیده از جنگ در جامعه هدف بهزیستی، صرف میشود. این فرآیند، اطمینان از تخصیص بهینه کمکها و رسیدگی به نیازهای ضروری و فوری مددجویان را تضمین میکند. همچنین، سازمان بهزیستی با همکاری نهادهای ذیربط، نظارت دقیقی بر نحوه هزینه کرد کمکها دارد تا از شفافیت و پاسخگویی در این زمینه اطمینان حاصل شود. این نظارت شامل بررسی گزارشهای مالی، بازدیدهای میدانی و ارزیابی اثربخشی برنامههای حمایتی است. این تلاشها نشاندهنده تعهد سازمان بهزیستی به ارائه خدمات با کیفیت و پاسخگو به نیازمندان است و به منظور ایجاد اعتماد عمومی و جلب مشارکتهای بیشتر در آینده انجام میشود. رویکرد سازمان بهزیستی در این زمینه، مبتنی بر اصول عدالت، شفافیت و پاسخگویی است و هدف اصلی آن، کاهش آلام و رنجهای ناشی از جنگ و ایجاد فرصتهای برابر برای زندگی شایسته برای همه افراد جامعه هدف است.\به گزارش ایلنا، رئیس سازمان بهزیستی کشور روز گذشته اعلام کرد که مجموع کمکهای نقدی جمعآوریشده در ایام جنگ تحمیلی در کشور به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشاندهنده گستردگی کمکهای مردمی و تعهد جامعه به حمایت از آسیبدیدگان جنگ است. این کمکها، بهویژه در شرایط دشوار جنگ، نقش حیاتی در تامین نیازهای اولیه و ضروری افراد آسیبدیده داشته است. سازمان بهزیستی، با بهرهگیری از این کمکها، تلاش میکند تا خدمات حمایتی خود را گسترش داده و به بهبود وضعیت زندگی مددجویان کمک کند. این سازمان، با تکیه بر تجربه و تخصص خود در زمینه ارائه خدمات اجتماعی، برنامههای متنوعی را برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ، از جمله ارائه خدمات مشاوره، مددکاری، توانبخشی و تامین مسکن، اجرا میکند. همچنین، سازمان بهزیستی با همکاری سایر نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی، تلاش میکند تا از تمام ظرفیتهای موجود برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ استفاده کند. این همکاریها، به افزایش اثربخشی برنامههای حمایتی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه هدف کمک میکند. در نهایت، هدف اصلی سازمان بهزیستی، ایجاد جامعهای است که در آن همه افراد، از جمله آسیبدیدگان جنگ، بتوانند از حقوق و فرصتهای برابر برخوردار شوند و زندگی با عزت و کرامت داشته باشند
