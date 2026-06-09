هزینه رزرو طرح ترافیک تهران برای خودروهای با معاینه فنی برتر و عادی اعلام شد

شهرداری تهران هزینه‌های رزرو روزانه طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا را اعلام کرد. خودروهای دارای معاینه فنی برتر با ۲۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان و خودروهای دارای معاینه فنی عادی با ۳۴۸ هزار تومان می‌توانند روزانه تردد خود را رزرو کنند. همچنین سهمیه‌های رایگان برای پلاک‌های تهران و شهرستان‌ها، تخفیف‌های ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی و امکانات ویژه برای ساکنان محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

طرح ترافیک شهر تهران که به محدوده کنترل آلودگی هوا نیز می‌ رسد، هزینه روزانه رزرو برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۲۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان و برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی ۳۴۸ هزار تومان تعیین شده است.

در صورت ورود بدون رزرو قبلی، جریمه ۵۲۲ هزار تومان خواهد بود. اجرای این طرح در سال جاری از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در محدوده ترافیک و در روز پنج‌شنبه فقط در محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فعال است. طرح در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی اجرا نمی‌شود.

شهروندان برای استفاده از طرح ترافیک باید ابتدا در سامانه شهرزاد ثبت‌نام کنند، مشخصات خودرو را وارد کرده، حساب خود را شارژ کرده و روزهای مورد نظر برای تردد را رزرو نمایند. میزان عوارض بر اساس نوع معاینه فنی خودرو و همچنین ساعت ورود و خروج و نوع محدوده (طرح ترافیک یا کنترل آلودگی هوا) محاسبه می‌گردد.

خودروهای دارای پلاک تهران در هر فصل ۲۰ روز سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا دارند و خودروهای دارای پلاک شهرستان ۱۵ روز سهمیه رایگان در هر فصل. این سهمیه قابل انتقال به فصل‌های بعدی نیست. ساکنان محدوده طرح ترافیک نیز پس از ثبت مشخصات واحد مسکونی خود در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری، روزانه یک تردد رایگان قبل از ساعت ۹ صبح و پس از ساعت ۱۶ دارند.

تردد بین ساعت ۹ تا ۱۶ برای این افراد با ۵۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود. خودروهای برقی از ۹۵ درصد تخفیف و خودروهای هیبریدی از ۹۰ درصد تخفیف در عوارض طرح ترافیک بهره‌مند می‌شوند. ورود به محدوده طرح ترافیک بدون رزرو قبلی مجاز نیست و جریمه آن ۵۲۲ هزار تومان است





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