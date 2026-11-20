پنتاگون اعلام کرد هزینه عملیات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. این رقم شامل خسارت به زیرساخت‌ها نمی‌شود و حمایت عمومی کاهش یافته است.

آرتور میلر ، مقام ارشد بودجه‌ای وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که هزینه عملیات نظامی این کشور در جنگ با ایران تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. این برآورد جدید که در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا ی آمریکا ارائه شد، فقط بخشی از هزینه‌های مستقیم را پوشش می‌دهد و خسارات وارده به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خاورمیانه را در بر نمی‌گیرد.

جزئیات هزینه‌های عملیاتی و جایگزینی تجهیزات

آرتور میلر که به عنوان مسوول امور بودجه در پنتاگون فعالیت می‌کند و نامزد تصدی مسوولیت نظارت مالی نیروی دریایی آمریکا نیز هست، توضیح داد که رقم ۴۸.۳ میلیارد دلاری شامل هزینه‌های مستقیم عملیات نظامی است. این مبلغ برای جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده یا از دست رفته و همچنین تأمین دوباره مهمات مصرف‌شده در جریان جنگ اختصاص یافته است.

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با این وجود، پنتاگون تأکید کرد که این بودجه هنوز هزینه‌های بازسازی پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا را پوشش نمی‌دهد. این زیرساخت‌ها که هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، نیازمند تأمین بودجه جداگانه هستند و برآورد دقیقی از این بخش از خسارت‌ها در اختیار مقامات فعلی نیست.

اختلاف نظر سناتورها درباره خسارات زیرساختی

ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا، خواستار اعلام میزان خسارت واردشده به تأسیسات نظامی آمریکا شد. با این درخواست، آرتور میلر پاسخ داد که برآوردی از این خسارت‌های ساختاری در اختیار ندارد و نمی‌تواند عدد دقیقی ارائه دهد.

راجر ویکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح سنا، بلافاصله از آرتور میلر خواست اطلاعات مربوط به این خسارات را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار قانون‌گذاران قرار دهد تا شفافیت کامل درباره وضعیت مالی جنگ ایجاد شود.

آسوشیتدپرس پیش‌تر در گزارش‌های خود اشاره کرده بود که آشیانه‌های هواپیما، سامانه‌های شناسایی حملات، انبارها و محل استقرار نیروهای آمریکایی آسیب دیده‌اند. طبق این گزارش‌ها، خسارت تجهیزات به پایگاه‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد که در بودجه فعلی لحاظ نشده است.

افزایش سریع هزینه‌ها و واکنش‌های سیاسی

برآورد تازه پنتاگون در حالی منتشر می‌شود که این وزارتخانه اواخر مهر ماه سال جاری، هزینه جنگ را حدود ۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. این نشان می‌دهد که رقم هزینه‌های جنگ طی کم‌تر از یک ماه، دست‌کم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

افزایش سریع هزینه‌های جنگ به یکی از محورهای اصلی اختلاف سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است. دولت ترامپ خواستار تصویب بودجه دفاعی یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلاری است، در حالی که نمایندگان کنگره درباره هزینه‌های عملیات نظامی و میزان خسارت‌های اعلام‌نشده به زیرساخت‌های آمریکایی پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند.

پشتیبانی ضعیف مردم و وضعیت حقوقی جنگ

هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، حمایت عمومی از این جنگ کاهش یافته است. بر اساس نظرسنجی رویترز و ایپسوس که از ۲۲ تا ۲۵ آبان انجام شد، تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها از جنگ کشورشان با ایران حمایت می‌کنند. این رقم نشان‌دهنده نارضایتی قابل توجه بخش بزرگی از جامعه آمریکا از ادامه درگیری‌هاست.

در فضای حقوقی نیز سنای آمریکا روز ۲۸ آبان با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۸ رای موافق، قطعنامه‌ای را که خواستار پایان جنگ با ایران یا دریافت مجوز کنگره برای ادامه آن بود، رد کرد. این نتیجه نشان‌دهنده شکاف عمیق در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره سرنوشت این درگیری است.

پیش‌بینی هزینه نهایی و آینده عملیات

برآورد ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری پنتاگون تنها بخشی از هزینه‌های مستقیم نظامی آمریکاست و خسارات زیرساختی، آثار اقتصادی جنگ و هزینه‌های آن برای ایران و دیگر کشورهای منطقه را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، هزینه نهایی و تمام‌شدنی این جنگ هنوز مشخص نیست و ممکن است در ماه‌های آینده با افزایش قابل توجهی مواجه شود.

مقامات نظامی و سیاسی آمریکا همچنان در حال ارزیابی دقیق خسارات وارده و تأمین نیازهای آینده هستند. تا زمانی که برآورد کاملی از خسارات زیرساختی ارائه نشود، بودجه واقعی جنگ قابل تعریف نخواهد بود و کنگره همچنان با چالش‌های مالی و سیاسی برای تأمین بودجه مواجه است.