هری کین رکورددار بیشترین بازی ملی تاریخ فوتبال انگلستان شد

هری کین با ۱۲۶ بازی ملی از رکورد ۱۲۵ بازی پیتر شیلتون گذشت و در دیدار مقابل کرواسی در ومبلی بیشترین بازی ملی تاریخ فوتبال مردان انگلستان را ثبت کرد.

هری کین ، مهاجم بایرن مونیخ ، در دیدار انگلستان مقابل کرواسی در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا در ورزشگاه ومبلی ، صدوبیست‌وششمین بازی ملی خود را انجام داد. با این بازی، کین از رکورد ۱۲۵ بازی پیتر شیلتون عبور کرد و به رکورددار بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال مردان انگلستان تبدیل شد. پیش از آغاز مسابقه، پیتر شیلتون پیراهن ویژه‌ای را به کین اهدا کرد.

کین که تاکنون ۹۱ گل ملی به ثمر رسانده، درباره این رکورد گفت که موضوع او نیست و موضوع تیم است. او همچنین اعلام کرد که عاشق حضور در تمام اردوهای تیم ملی انگلستان است و از بازی کردن در هر مسابقه و نمایندگی کشورش به بهترین شکل ممکن لذت می‌برد.

Also read دو مرد ایرانی در بریتانیا در پرونده نقشه حمله به روزنامه‌نگاران، به جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شدند

رکوردشکنی کین و واکنش توماس توخل

توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، درباره رکوردشکنی هری کین گفت که این بازیکن شایسته توپ طلای ۲۰۲۶ بود و حالا با ۱۲۶ بازی، رکورد تاریخ تیم ملی را می‌شکند. این اظهارنظر نشان می‌دهد که کادر فنی انگلستان، جایگاه کین را در ترکیب و در سطح بین‌المللی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین بازیکنان تاریخ این تیم می‌بیند.

کین ۳۳ ساله در دوران حضورش در تیم ملی، لحظات متضادی را تجربه کرده است. او پس از از دست دادن ضربه پنالتی در شکست انگلستان مقابل فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲، به‌سختی جلوی اشک‌هایش را گرفت. در مقابل، پس از پیروزی انگلستان مقابل کرواسی در جام جهانی تابستان امسال، کین همراه هواداران ترانه Wonderwall را خواند؛ لحظه‌ای که خودش آن را یکی از محبوب‌ترین لحظات تمام دوران حضورش در تیم ملی انگلستان توصیف کرد.

ریشه‌های فوتبالی کین از کودکی در چینگفورد

هری کین که در لندن متولد شده و در چینگفورد بزرگ شده است، از کودکی به فوتبال علاقه داشت و به کاپیتان تیم ملی انگلستان، بهترین گلزن تاریخ این تیم و برنده توپ طلای ۲۰۲۶ تبدیل شد. به نوشته بی‌بی‌سی اسپورت، او در پنج سالگی در یکی از تکالیف مدرسه نوشت که آرزو دارد فوتبالیست شود.

کین آخر هفته‌ها و تعطیلاتش را همراه پدرش، پاتریک، و برادرش، چارلی، در پارک محلی ریج‌وی به فوتبال می‌گذراند. آن‌ها از درختان به‌عنوان تیرهای دروازه استفاده می‌کردند و دو برادر به نوبت شوت می‌زدند، در حالی که پاتریک درون دروازه می‌ایستاد. در دبستان لارکس‌وود نیز کین و دوستانش در حیاط مدرسه فوتبال بازی می‌کردند، جایی که تنها اجازه داشتند از توپ تنیس استفاده کنند.

کاپیتان آینده انگلستان در آن زمان برای تیم ریج‌وی روورز در لیگ فوتبال یکشنبه‌ها بازی می‌کرد. دیوید بکام، الگوی دوران کودکی کین، نیز پیش‌تر از بازیکنان این تیم بود. بکام، هافبک پیشین منچستریونایتد، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ در ۱۱۵ مسابقه برای انگلستان بازی کرد و زمانی که کین دانش‌آموز مدرسه چینگفورد فاندیشن بود، برای رئال مادرید بازی می‌کرد. کین گفت که دیدن پیراهن بکام که در مدرسه آویزان بود و دانستن اینکه او در محیطی مشابه بزرگ شده، انگیزه بزرگی به او می‌داد.

نظر هم‌تیمی‌های سابق درباره پیشرفت کین

جو هارت، دروازه‌بان پیشین تیم ملی انگلستان، درباره نخستین حضور کین در تیم ملی صحبت کرد. زمانی که کین ۱۱ سال پیش نخستین بازی ملی خود را انجام داد، وین رونی کاپیتان انگلستان و جو هارت دروازه‌بان این تیم بودند. هارت به بی‌بی‌سی اسپورت گفت که واکنش اولیه‌اش این بود که این دیگر کیست، اما بعد متوجه کیفیت او شد و دید که کین هر بار بهتر از قبل به تیم ملی بازمی‌گردد.

هارت همچنین گفت که در دوران کرونا به تاتنهام رفته و در تمرین‌ها کین آن‌قدر خوب بوده که او برای مهار شوت‌هایش حتی شیرجه هم نمی‌زده است. این گواهی دروازه‌بانی است که سال‌ها در کنار کین بازی کرده و کیفیت او را از نزدیک دیده است.

نقش کین در تیم ملی زیر نظر سرمربیان مختلف

کین علاوه بر گرت ساوت‌گیت، توخل و هاجسون، ۸١ بازی از ۱۲۵ بازی ملی نخست خود را زیر نظر گرت ساوت‌گیت انجام داد. او در سال ۲۰۲۴ زیر نظر لی کارسلی، سرمربی موقت انگلستان، بازی کرد و در تنها مسابقه‌ای که سم آلاردایس در سال ۲۰۱۶ هدایت تیم ملی را بر عهده داشت نیز به میدان رفت.

ساوت‌گیت بود که توانایی‌های رهبری کین را تشخیص داد و در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلستان را به او سپرد، در حالی که کین در آن زمان کاپیتان تاتنهام نبود. ساوت‌گیت گفت که به افرادی نیاز دارد که ویژگی‌های رهبری داشته باشند، مورد احترام گروه باشند و بتوانند در لحظات مناسب پیش‌قدم شوند و مسئولیت بپذیرند. کین در ۹۷ مسابقه‌ای که از ابتدا در ترکیب انگلستان بوده، کاپیتان این تیم بوده است؛ آماری که از هر بازیکن دیگری بیشتر است.

آینده کین و چشم‌انداز یورو ۲۰۲۸

کین با وجود کسب جوایز فردی و دو قهرمانی پیاپی بوندس‌لیگا با بایرن مونیخ، هنوز نتوانسته تیم ملی انگلستان را به قهرمانی در یک تورنمنت بزرگ برساند. او هنگام برگزاری یورو ۲۰۲۸، که انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند میزبان مشترک آن خواهند بود، به ۳۵ سالگی نزدیک می‌شود. لوتار ماتئوس، کاپیتان تیم ملی آلمان غربی که در جام جهانی ۱۹۹۰ قهرمان شد، به بی‌بی‌سی اسپورت گفت که سن کین بالاتر رفته، اما مانند شراب قرمز بهتر هم شده است.

کین که برای حفظ جایگاهش در بالاترین سطح فوتبال ناچار شده شیوه بازی‌اش را تغییر دهد، در ۳۳ سالگی هنوز آماده نیست درباره زمان بازنشستگی صحبت کند. او گفت که آمارش مانند همیشه در بالاترین سطح است و اخیراً در مسابقه مقابل بوروسیا دورتموند به رکورد جدیدی در سرعت دویدن خود رسیده است. جو هارت نیز درباره سرعت کین گفت که او هیچ‌وقت وابستگی خاصی به سرعت نداشته و همه‌چیز به شیوه فکر کردن، ذهن او و نحوه محاسبه موقعیت‌های بازی برمی‌گردد.

انگلستان در ۱۲۵ مسابقه ملی پیشین کین، ۸۳ پیروزی، ۲2 تساوی و ۲۰ شکست ثبت کرده است. از ۹۱ گل ملی کین، سه گل از بیرون محوطه جریمه و ۲۶ گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده است.