جزئیات هدایای لو رفته کاواکی به ترامپ برای تولد 80 سالگی او و سالگرد استقلال آمریکا افشا شد؛ ترکیبی از سنگ مرمر اهدایی به بودجه آمریکا و صندلی کهربای خاص.

جزئیات جدیدی از دو هدیه متمایزی که کارول ناوروکی ، رئیس‌جمهور لهستان، در مراسم تولد 80 سالگی دونالد ترامپ به همتای آمریکایی خود تقدیم کرده است، به رسانه‌ها درز کرده است. این رویداد در تاریخ 14 ژوئن و در ایالات متحده آمریکا برگزار شد. همزمان با این مراسم، جشنواره‌ای برای دویست‌وپنجاهمین سالگرد امضای اعلامیه استقلال آمریکا نیز در همان روز گرامی داشته شد.

اهدای سنگ مرمر و افشای صندلی کهربایی

دفتر رئیس‌جمهور لهستان پیش از سفر اعلام کرده بود که ترامپ دو نوع هدیه دریافت خواهد کرد. یکی هدیه‌ای رسمی و دیگری شخصی‌تر بود. مشخص شد ناوروکی یک قطعه سنگ مرمر را به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد ایالات متحده به صندوق بودجه آمریکا اهدا کرده است. در آن زمان اطلاعات دقیقی از هدیه دوم منتشر نشد.

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اما اکنون شبکه خبری TVN24 فاش کرده که اتاق خوابی در کاخ ریاست جمهوری آمریکا تزئین شده است. این تزئینات شامل نمادهای آمریکایی و یک صندلی خاص است. این صندلی به عنوان یکی از خاص‌ترین و ارزشمندترین گوهرهای طبیعی جهان توصیف شده است. جزئیات این هدیه تا قبل از انتشار تصاویر، به‌شدت محرمانه نگه داشته شده بود.

هنرمند خالق صندلی و واکنش دفتر رئیس‌جمهور

لوسیان میرتا، هنرمند و صنعتگر اهل سوپوت، سازنده این اثر هنری است. او در لهستان به خاطر آثار کهربایی خود شناخته می‌شود. لوسیان میرتا ارزش مالی این صندلی را اعلام نکرده است. این اثر هنری به قدری خاص بوده که رسانه‌ها آن را "تخت پادشاهی" نامیده‌اند.

مارچین شیداچ، رئیس دفتر سیاست بین‌الملل در دولت ناوروکی، وجود این هدیه را تایید کرد. او گفت که ناوروکی این صندلی را به صندوق هدیه داده است. شیداچ اضافه کرد که این هدیه تاثیر زیادی بر دونالد ترامپ گذاشته است. با این حال، شیداچ به پرسش‌ها درباره قیمت دقیق صندلی و دلیل محرمانه نگه داشتن آن پاسخی نداد.

تحلیل پیامدهای دیپلماتیک و واکنش‌های عمومی

انتشار تصاویر این صندلی کهربایی در فضای مجازی، توجه‌ها را به نوع دیپلماسی فرهنگی لهستان جلب کرد. این هدیه نه تنها یک اثر هنری، بلکه نمادی از پیوند فرهنگی و تاریخی دو کشور محسوب می‌شود. استفاده از سنگ مرمر برای بودجه عمومی و کهربا برای استفاده شخصی، نشان‌دهنده تفکیک دقیق وظایف اداری از روابط شخصی است.

اکنون با انتشار این اخبار، سوالاتی درباره بودجه کاخ ریاست جمهوری و ارزش‌گذاری هدایای دیپلماتیک در جامعه مطرح شده است. گزارش TVN24 می‌تواند زمینه‌ساز بررسی‌های بیشتر در مورد نحوه استفاده از گوهرهای طبیعی در تزئینات داخلی کاخ سفید باشد. این رویداد همچنین تأکیدی بر اهمیت هدایای شخصی در روابط دیپلماتیک معاصر است.