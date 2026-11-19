مراد کوروم وزیر محیط زیست ترکیه از هدف ۳۵ درصد برقی‌سازی تا سال ۲۰۳۵ و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خبر داد و بر ضرورت همکاری با چین و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک تأکید کرد.

مراد کوروم ، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه و رئیس هیئت نمایندگی این کشور در نشست طرفین کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی به شماره ۳۱ که مخفف کاپ۳۱ است، خبر از تعیین اهداف صریح و ملموس برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی داد.

وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد که استراتژی کلان آنکارا برای دستیابی به کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای، رسیدن به نرخ ۳۵ درصدی برقی‌سازی در سراسر کشور تا پایان سال ۲۰۳۵ است.

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استراتژی کاهش آلودگی و همکاری‌های دوجانبه

این سیاستمدار ارشد ترکیه در گفت‌وگو با خبرگزاری شینهوا بر اهمیت همکاری‌های انرژی میان آنکارا و پکن تأکید کرد و بیان داشت که تحقق هدف حفظ افزایش دمای جهانی در حد ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بر اساس توافق‌نامه پاریس، نیازمند اقدامات عملی فوری و کاهش جدی آلاینده‌هاست.

وزیر محیط زیست ترکیه پیشرفت‌های چشمگیر چین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را ستود و این کشور را به عنوان یکی از پیشگامان تحول انرژی در سطح جهانی معرفی کرد که همکاری‌های دو کشور در زمینه فناوری و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک به سرعت در حال گسترش است.

اقدامات پس از زلزله و شهرسازی مقاوم

کوروم با اشاره به افزایش حوادث طبیعی شامل سیل، آتش‌سوزی و رانش زمین بر ضرورت ایجاد شهرهای مقاوم در برابر بلایای طبیعی تأکید کرد و اعلام نمود که دولت ترکیه پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳، موفق شده است طی دو سال اخیر ۴۵۵ هزار واحد مسکونی را به شهروندان تحویل دهد.

رئیس کاپ۳۱ خواستار تحقق تعهدات مالی کشورهای جهان در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی شد و بر این نکته تأکید کرد که منابع مالی موجود باید سریعاً به پروژه‌های عملی و مؤثر تبدیل شوند تا نتایج ملموس آن در زندگی روزمره مردم نمایان شود.

انتظارات از همکاری‌های بین‌المللی

مسئولان ترکیه در این نشست‌ها بر نقش حیاتی سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زیرساخت‌های سبز و انتقال فناوری‌های پاک از کشورهای پیشرو مانند چین برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های اقلیمی تأکید کرده‌اند.

تحلیلگران معتقدند این طرح‌ها نه تنها به بهبود کیفیت هوای کلان‌شهرهای ترکیه کمک خواهد کرد بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در بخش‌های نوین اقتصادی و انرژی‌های پاک در منطقه خاورمیانه خواهد شد.

آینده انرژی پاک و تعهدات مالی

تیم‌های متخصص انرژی در ترکیه در حال تدوین نقشه‌های راهی هستند که چگونگی تبدیل اهداف مکتوب به پروژه‌های اجرایی در سراسر کشور را مشخص کند و این فرآیند نیازمند نظارت دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی و عمومی است.

همکاری‌های دوجانبه میان آنکارا و پکن در آینده نزدیک انتظار می‌رود با امضای توافق‌نامه‌های جدید در حوزه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های هوشمند توزیع انرژی گسترش یابد تا سرعت تحقق هدف ۳۵ درصدی شتاب بیشتری گیرد.