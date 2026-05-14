یک فروند کشتی باری سنتی هندی به نامMSV Haji Ali (حاجی علی) که از سومالی عازم شارجه امارات بود، در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه در آب‌های نزدیک تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. ماهش منگال، معاون وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند، تأیید کرد که این کشتی ۵۷ متری هدف حمله قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی گسترده، به طور کامل غرق شده است. همه ۱۴ خدمه هندی حاضر در کشتی توسط گارد ساحلی عمان نجات یافتند و به بندر دیبا منتقل شدند.

یک فروند کشتی باری سنتی هندی به نامMSV Haji Ali (حاجی علی) که از سومالی عازم شارجه امارات بود، در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه در آب‌های نزدیک تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت.

ماهش منگال، معاون وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند، تأیید کرد که این کشتی ۵۷ متری هدف حمله قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی گسترده، به طور کامل غرق شده است. همه ۱۴ خدمه هندی حاضر در کشتی توسط گارد ساحلی عمان نجات یافتند و به بندر دیبا منتقل شدند. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که مقامات هندی اعلام کردند دو نفتکش حامل گاز مایع (LPG) با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maritime Attack Haji Ali Iran Tanker LPG Iranian Navy Gulf Of Oman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eşcübü Ali ve Müslümanlar Şeyhü Muhüddin Taheri: Bسيج的重要性不应被忽视Eşcübü Ali ve Müslümanlar Şeyhü Muhüddin Taheri, 8 Aralık'ta Şiraz'da düzenlenen ruhaniyet toplantısında, Bسيج'in önemini vurguladı. Taheri, Bسيج'in değerini ve Bسيج'in yetkinliğini doğru şekilde tanımlamayı vurguladı ve bu, Sپه پاسداران'ın tüm komutanlarının Bسيج olduğundan ve bu, hepsinin kabul ettiği bir gerçektir.

Read more »

Dostayi be Arman-e Mota'ali va Gham-e Dovom-e Enqelab-e EslamiDostayi be Arman-e Mota'ali, gham-e dovom-e enqelab-e Eslami dar in berehe-ye zamani, montu be mevafaghat-e nomes-e Hokumat-e Keshvar dar ref-e tangnay-e moshateyi-ye mardom darad.

Read more »

Seyyed Mohammad Ali Abtahi ve İran'ın İç ve Dış Siyasi Durumuİran'da görülen bir dizi iç ve dış siyasi olaylarla ilgili, hükümetin ve çeşitli kurumların açıklamaları ve görüşleri.

Read more »

Benzin Fiyatında Artış Programı Yok1404 yılında benzin fiyatında artış planı olmadığını açıklayan vekil Ali Khzayi, meclisin kararlarını açıkladı.

Read more »

Atık Yönetimi Ülkede Önemli Bir KonuMeclis Çalışma Grubu üyesi Ali Babai Karnam, atık yönetim sisteminin iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Read more »

Khamenei, Don Kişot Gibi Gerçekleri Görmezden GeliyorAli Khamenei, İslami Cumhuriyetin yaşadığı ağır darbelere rağmen gerçekleri görmezden gelerek, zafer hayaletini görüyor.

Read more »