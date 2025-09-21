هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به کار خود پایان داد: معرفی برگزیدگان و تأکید بر آینده موسیقی ایران

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با معرفی برگزیدگان در تالار وحدت به پایان رسید. در این مراسم که با حضور چهرههای برجسته فرهنگی و هنری برگزار شد، دبیر جشنواره به بررسی چالشها و راهکارهای توسعه موسیقی جوان پرداخت و بر اهمیت حمایت از هنرمندان جوان تأکید کرد. همچنین، مقامات فرهنگی به اهمیت این رویداد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای جوان و ترویج موسیقی اصیل ایرانی اشاره کردند.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ، در مراسم اختتامیه خود که عصر شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در تالار وحدت برگزار شد، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. این رویداد هنری که با حضور چهرههای برجسته موسیقی ایران همچون محمد مهدی احمدی (سرپرست معاونت امور هنری)، بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی)، محمد الهیاری (مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی) و جمعی دیگر از مقامات و مسئولان فرهنگی همراه بود، شاهد اعلام اسامی نفرات برتر در بخشهای مختلف بود.
حمیدرضا اردلان، دبیر جشنواره، در ابتدای مراسم با اشاره به فرآیند برگزاری جشنواره، توضیحاتی را ارائه داد. وی با بیان اینکه هجدهمین دوره جشنواره در دو مرحله طراحی و اجرا شد، به رقابت ۱۶۴۰ هنرمند جوان در سه بخش «موسیقی نواحی و مقامی»، «موسیقی ردیفدستگاهی (کلاسیک ایرانی)» و «موسیقی کلاسیک» اشاره کرد. از میان این تعداد، ۸۴۰ هنرمند به مرحله دوم راه یافتند و در نهایت، برگزیدگان رتبههای اول تا سوم معرفی شدند. اردلان در ادامه با تأکید بر اهمیت تبادل فرهنگی و شناخت متقابل میان جوانان از اقوام و مناطق مختلف ایران، هدف اصلی جشنواره را فراتر از صرفاً اعلام رتبهها دانست. وی این رویداد را فرصتی برای ارائه میراث کهن موسیقی کشور و تداوم فرهنگ شنیداری ایران زمین توصیف کرد. دبیر جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی چالشهای پیش روی جشنواره و راهکارهای توسعه آن پرداخت. وی با اشاره به تأثیر فناوریهای دیجیتال و فضای مجازی بر موسیقی، خواستار بازتعریف جشنواره در نسبت با این تحولات شد. همچنین، اردلان بر ضرورت صیانت از میراث مولد و تولیدات پیرامونی جشنواره تأکید کرد و راهاندازی یک دبیرخانه دائمی و اختصاصی برای جشنواره را پیشنهاد داد. به گفته وی، دبیرخانه فعلی در انجمن موسیقی ایران درگیر پروژههای متعددی است و نمیتواند به طور کامل بر اهداف جشنواره متمرکز شود. اردلان همچنین تأسیس یک آکادمی یا مدرسه فعال در ارتباط با جشنواره را پیشنهاد داد که با بهرهگیری از تجربیات داوران و استادان ادوار مختلف جشنواره، به آموزش و تربیت هنرمندان جوان بپردازد. وی در ادامه به دغدغههای خانوادههای شرکتکنندگان اشاره کرد و خواستار حمایتهای مالی بیشتر از برگزیدگان شد تا امکان حضور آنها در مراحل بعدی جشنواره فراهم شود. دبیر جشنواره از وزارت علوم و دانشگاههای هنری نیز درخواست کرد تا تسهیلاتی را برای ورود برگزیدگان به دانشگاههای هنر و موسیقی در نظر بگیرند. در ادامه، اردلان به اقدامات انجام شده در دوره هجدهم برای حمایت از هنرمندان جوان اشاره کرد. از جمله این اقدامات میتوان به اعطای پنج جلسه آموزش رایگان به ۲۰ درصد از رتبههای اول به انتخاب هیات داوران اشاره کرد که با هدف رفع محدودیت دسترسی هنرمندان شهرستانی به آموزشهای تخصصی انجام شد. همچنین، تولید ۲۰ فیلم مستند از استعدادهای برتر جشنواره که با زیرنویس انگلیسی و عربی در اختیار رسانهها و نهادهای فرهنگی قرار میگیرد، از دیگر اقدامات حمایتی بود که برای جلوگیری از فراموششدن این استعدادها صورت گرفت. اردلان در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به آینده موسیقی ایران، بر زنده بودن معرفت شنیداری ایران تأکید کرد. وی معتقد بود که با وجود هجوم رسانههای بیگانه، جوانان ایرانی همچنان با شور و اصالت به اجرای سازها و آوازهای بومی میپردازند و این نشاندهنده توانایی فرهنگ ایرانی در حفظ و تداوم خود در طول تاریخ است. در ادامه مراسم، محمدمهدی احمدی، سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارسال یک پیام ویدیویی به اهمیت این رویداد اشاره کرد. وی جشنواره ملی موسیقی جوان را بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوانان و به کارگیری تواناییهای آنان در سطح ملی دانست. احمدی همچنین بر نقش جشنواره در ایجاد رقابت سالم و سازنده میان هنرمندان تأکید کرد. بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیامی ویدیویی از تلاشهای هنرمندان، خانوادهها، داوران و دستاندرکاران جشنواره قدردانی کرد. وی با اشاره به نقش مهم استادان و بزرگان موسیقی ایران در تربیت نسل جوان، از زحمات آنان تشکر کرد و از حمایتها و هدایتهای خانوادهها در این مسیر روشن قدردانی نمود
