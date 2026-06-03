هتل بایرن درگیر پرونده یهودستیزی: مسافر اسرائیلی رزرو را رد کرد

وزارت دادگستری بایرن در حال بررسی پاسخ احتمالی یهودستیزانه یک هتل به درخواست رزرو مسافران اسرائیلی است. هتل نوشت: 'یهود را نمی‌پذیرم' و اکنون اتهام نفرت‌پراکنی بررسی می‌شود. این پرونده با افزایش جرایم ضدیهودی در آلمان و واکنش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی همراه است.

وزارت دادگستری بایرن در حال بررسی پاسخ احتمالی یهودستیزانه یک هتل به درخواست رزرو مسافران اسرائیل ی است. هتل نوشت: 'یهود را نمی‌پذیرم' و اکنون اتهام نفرت‌پراکنی بررسی می‌شود.

یک مسافر اسرائیلی می‌خواست در ایالت بایرن اتاقی در یک هتل رزرو کند اما با درخواست او مخالفت شد. بر اساس توضیحی که در یک تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آمده گفته شده که او به دلیل ریشه یهودی‌اش پذیرفته نمی‌شود. اکنون دستگاه قضایی آلمان در حال بررسی پرونده است و پلتفرم بوکینگ‌دات‌کام این هتل را از فهرست خود خارج کرده است.

شمار جرایم ضدیهودی در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح جدید رسید: ۶ هزار و ۲۳۶ مورد ثبت شد که ۱۷۳ مورد آن اعمال خشونت‌آمیز بود. سرکنسول اسرائیل در جنوب آلمان از این ماجرا به شدت ابراز خشم کرده است. تالیا لادور در پلتفرم ایکس نوشت: 'آیا دوباره به دهه ۱۹۳۰ برگشته‌ایم؟

یک هتل در پاسخ به یک شهروند اسرائیلی چنین نوشته است: Sorry, there are no Jews allowed in our hotel' او در ادامه توضیح داد که خوشحال است پلتفرم بوکینگ‌دات‌کام این هتل را از صفحه اصلی خود حذف کرده است. نوشت از این اتفاق شوکه شده است. به گفته او توضیح هتل بعدا چنین بود: 'به خاطر تعداد زیاد رزروهای اشتباه تحت فشار بوده‌ایم' کاتس می‌گوید که می‌پذیرد یک ایمیل ممکن است در شرایط فشار لحنی بی‌ادبانه پیدا کند.

او توضیح می‌دهد: 'شاید فراموش کنم مخاطب را خطاب قرار دهم و شاید بیش از حد کوتاه جواب بدهم.

' به باور او پاسخ این هتل نتیجه فشار کاری نبوده بلکه ریشه در یهودی‌ستیزی دارد: 'چنین پاسخی اول باید در ذهن شکل بگیرد یا شاید همواره در اعماق ذهن بوده است و دقیقا همین است که مشکل‌ساز می‌شود. نه در سال ۱۹۳۸ نه جایی در اینترنت بلکه دیروز در بایرن' کاتس با تاکید بر این نکته چنین جمع‌بندی می‌کند.

پلتفرم رزرو آنلاین که این هتل در آن فهرست شده بود نیز سریعا واکنش نشان داد و هتل بایرن را از شبکه خود خارج کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای هتل در ابتدا وقوع این اتفاق را انکار کرده بود اما در نهایت پذیرفت که یک کارمند مسئول ارسال این پیام بوده است. به خانواده آسیب‌دیده و همچنین به دفتر ریاست دولت ایالتی بایرن نامه‌ای ارسال شده است.

این هتل به خانواده اسرائیلی یک اقامت یک هفته‌ای رایگان نیز پیشنهاد کرده است. به گفته منابع آگاه این پرونده به وزارت دادگستری ایالت بایرن ارسال شده تا با کمک مسئول مبارزه با یهودی‌ستیزی بررسی شود. برای این پرونده ممکن است عنوان کیفری 'نفرت‌پراکنی علیه مردم' طبق ماده ۱۳۰ قانون جزای آلمان مطرح شود. هنوز روشن نیست که آیا پرونده به دادگاه خواهد رسید یا نه.

دیگر نیز اظهارات هتل را محکوم کرده است اما نویسنده آن می‌گوید با مالکان هتل صحبت کرده است. به گفته او این هتل که ۱۲۰ سال است به صورت خانوادگی اداره می‌شود در حال حاضر با موجی از رزروهای جعلی روبه‌رو است. از آنجا که رزرو خانواده اسرائیلی نخستین رزرو از خارج اتحادیه اروپا بوده پذیرش هتل گمان کرده بود با یک مورد دیگر از کلاهبرداری مواجه است. در پرونده‌ای دیگر به تازگی حکم دادگاه صادر شده است.

در سپتامبر ۲۰۲۵ یک صاحب مغازه در شهر فلنسبورگ برگه‌ای را در ویترین خود نصب کرد که روی آن نوشته بود: 'ورود یهودیان به این محل ممنوع است' او این اطلاعیه را تنها پس از حضور پلیس برداشت اما دوباره آن را در داخل مغازه نصب کرد. اکنون دادگاه بدوی این شهر او را به اتهام نفرت‌پراکنی به شش ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۱۲۰۰ یورو به یادمان اردوگاه کار اجباری لادلوند در شهرستان نوردفریزلند محکوم کرده است.

به گفته دادگاه متهم به تحریک نفرت دامن زده است و این اقدام می‌توانست صلح اجتماعی را بر هم بزند. حتی اگر ماجرای هتل بایرن هنوز به طور کامل روشن نشده باشد یک نکته مشخص است: از زمان حمله تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل و پاسخ نظامی این کشور در سال‌های اخیر جرایم ضدیهودی به شدیدترین شکل افزایش یافته است و به ویژه از آغاز جنگ در منطقه خلیج فارس میان آمریکا، اسرائیل و ایران دوباره جهش کرده است.

در سال ۲۰۲۴ رکورد جدیدی ثبت شد و در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز مقام‌ها ۲ هزار و ۴۴ جرم ضدیهودی از جمله ۵۰ مورد خشونت‌آمیز را ثبت کردند. آمار کامل سال گذشته هنوز منتشر نشده است. همچنان که یک مطالعه شورای مرکزی یهودیان آلمان که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد نشان می‌دهد این تهدید برای جوامع یهودی نیز به روشنی قابل لمس است.

یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان در توضیح نتایج این مطالعه گفت پس از 'افزایش انفجاری' حوادث ضدیهودی در پی رویداد ۷ اکتبر یک 'وضعیت عادی جدید' شکل گرفته است. او افزود ۶۲ درصد جوامع یهودی که در این تحقیق شرکت کرده‌اند گفته‌اند که از آغاز جنگ ایران وضعیت امنیتی آنها باز هم بدتر شده است. آنها می‌گویند از سوی نهادهای دولتی حمایت کافی دریافت نمی‌کنند





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