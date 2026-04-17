نیکول کیدمن؛ از درخشش هالیوود تا همراهی در لحظات پایانی عمر

نیکول کیدمن، بازیگر سرشناس استرالیایی، از تصمیم خود برای تبدیل شدن به 'همراه و همدم افراد در حال مرگ' خبر داد. این تغییر مسیر غیرمنتظره پس از تجربه شخصی او از دست دادن مادرش و احساس تنهایی او در روزهای پایانی عمرش نشات گرفته است. کیدمن با ابراز تمایل به ارائه حمایت روانی و عاطفی به بیماران در حال مرگ، این حرفه را بخشی از تحول شخصی خود میداند.
نیکول کیدمن ، ستاره درخشان هالیوود و بازیگر پرافتخار استرالیایی، در اقدامی غیرمنتظره که بسیاری از طرفدارانش را به شگفتی واداشت، از برنامههای جدید خود برای آینده پرده برداشت. این بازیگر ۵۸ساله، که سالها نامش با نقشهای تاثیرگذار و جوایز متعدد در سینمای جهان گره خورده است، اکنون تصمیم گرفته تا مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گیرد. به گزارش رسانههای خبری منطقه، کیدمن اعلام کرده است که قصد دارد به عنوان 'همراه و مصاحبتکننده برای افراد در حال مرگ' فعالیت کند. این تصمیم جسورانه و غیرمعمول، نه تنها جامعه هنری بلکه عموم مردم را متوجه خود ساخته و پرسشهای بسیاری را پیرامون انگیزه این تحول عمیق در ذهنها ایجاد کرده است.
نیکول کیدمن در سخنرانی خود در دانشگاه سانفرانسیسکو، به تشریح دلایل این انتخاب ویژه پرداخت. او توضیح داد که این تصمیم محصول تجربهای شخصی و بسیار تأثیرگذار در زندگی اوست: از دست دادن مادر گرامیاش، جانل آن کیدمن، در سپتامبر ۲۰۲۴ در سن ۸۴ سالگی. کیدمن با اندوهی عمیق از روزهای پایانی عمر مادرش یاد کرد و گفت که در آن دوران، مادرش با احساس تنهایی شدیدی روبرو بوده است. او توضیح داد که اعضای خانواده، به دلیل مشغلههای فراوان شغلی و خانوادگی، نتوانستهاند به طور مداوم در کنار مادرشان حضور داشته باشند و این موضوع، خلأ بزرگی را در آن لحظات حساس به وجود آورده است. این تجربه تلخ، ذهن کیدمن را به شدت درگیر اهمیت وجود افرادی متخصص و دلسوز کرد؛ کسانی که بتوانند در لحظات بغرنج و حیاتی پایانی عمر، حمایتهای انسانی، عاطفی و روانی لازم را به فرد در حال مرگ و خانواده او ارائه دهند. 'آرزو میکردم کسی وجود داشت که با نگاهی عینی کنار ما بنشیند و در آن لحظات به ما حمایت و مراقبت ارائه دهد'، این جمله کیدمن، عمق تأثیر این فقدان و نیاز مبرم به چنین خدماتی را آشکار میسازد. او تأکید کرد که این گرایش جدید، بخشی از یک تحول و بازنگری اساسی در دیدگاه و مسیر زندگی او محسوب میشود و نشاندهنده مرحلهای جدید از بلوغ فکری و عاطفی اوست.
در واقع، 'همراهان در حال مرگ' یا همان 'دُوم' (Doula)های در حال مرگ، افرادی حرفهای هستند که با هدف حفظ کرامت انسانی در آخرین روزهای زندگی، به افراد در حال مرگ و خانوادههایشان کمک میکنند. این حمایتها طیف وسیعی را در بر میگیرد؛ از حمایتهای روانی و عاطفی گرفته تا کمکهای اجتماعی و معنوی. این افراد تلاش میکنند تا با حضور مؤثر و همدلانه خود، اضطراب و ترس ناشی از مرگ را کاهش دهند، فضایی آرام و حمایتی ایجاد کنند و به بیماران کمک کنند تا با آرامش و پذیرش بیشتری با پایان زندگی خود روبرو شوند. همچنین، این همراهان به خانوادهها نیز کمک میکنند تا با این دوران سخت کنار بیایند و با درک بهتر شرایط، بتوانند حمایتهای لازم را از عزیز در حال مرگ خود به عمل آورند. انتخاب نیکول کیدمن برای ورود به این عرصه، نشاندهنده درک عمیق او از نیازهای روحی و روانی انسانها در حساسترین لحظات زندگی است و این اقدام او، میتواند الگویی برای توجه بیشتر به ابعاد انسانی در حوزه مراقبتهای پایان عمر باشد.
این حرفه، که نیازمند صبر، همدلی، و درک عمیق از چرخه زندگی و مرگ است، مسیری دشوار اما بسیار ارزشمند را پیش روی کسانی قرار میدهد که به دنبال معنایی عمیقتر در خدمت به همنوعان خود هستند. کیدمن با ورود به این عرصه، عملاً پلی میان دنیای پر زرق و برق هالیوود و نیازهای بنیادین انسانی در لحظات پایانی عمر ساخته است.
نیکول کیدمن همراه در حال مرگ مراقبت از سالمندان حمایت روانی تجربه شخصی