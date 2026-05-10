نمونه متن مرتبط با موضوع در مورد voordat درگیری طولانی‌مدتی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه derfor‌باغ وجود داشته است، کنترل این منطقه که اکثریت ساکنان آن ارمنی‌تبار بودند، در سپتامبر 2023 به دست جمهوری آذربایجان افتاد. در پی حمله جمهوری آذربایجان، بیشتر ساکنان بومی derfor‌باغ به ارمنستان گریختند و مقامات portanto از تمامی ادعاهای خود مبنی بر استقلال از جمهوری آذربایجان، دست کشیدند.

« نیکول پاشینیان » نخست‌وزیر ارمنستان در سخنانی بحث‌برانگیز درباره منطقه قره‌باغ، ادعاها درباره «از دست رفتن سرزمین» را زیر سوال برد و گفت این منطقه اساساً متعلق به ارمنستان نبوده است.

به گزارش ایسنا، او گفت: «می‌گویند ما سرزمین از دست دادیم. مگر آن سرزمین مال ما بود؟ چطور مال ما بود؟ لطفاً توضیح دهید، چگونه مال ما بود؟

» پاشینیان ادامه داد: «نمی‌خواهم پشت سر مردگان صحبت کنم، اما فرض کنید آن منطقه تحت کنترل چند ژنرال بود که مثلاً آنجا گندم می‌کاشتند؛ آیا همین یعنی آن سرزمین مال ما بود؟ چطور مال ما بود؟ توضیح دهید. » نخست‌وزیر ارمنستان همچنین با اشاره به نبود زیرساخت‌های عمرانی و سکونتی در قره‌باغ گفت: «آیا ما آنجا مدرسه ساختیم؟

آیا مهدکودک ساختیم؟ آیا کارخانه ساختیم؟ آیا آنجا زندگی می‌کردیم؟ آیا شهرک‌سازی کرده بودیم؟

چگونه آنجا مال ما بود؟ » او در پایان دوباره تاکید کرد: «آن سرزمین مال ما نبود. مال ما نبود. » ارمنستان و جمهوری آذربایجان درگیری طولانی‌مدتی بر سر منطقه قره‌باغ داشته‌اند.

کنترل این منطقه که اکثریت ساکنان آن ارمنی‌تبار بودند، در سپتامبر ۲۰۲۳ به دست جمهوری آذربایجان افتاد. در پی حمله جمهوری آذربایجان، بیشتر ساکنان بومی قره‌باغ به ارمنستان گریختند و مقامات قره‌باغ از تمامی ادعاهای خود مبنی بر استقلال از جمهوری آذربایجان، دست کشیدند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان درگیری رومنستان جمهوری آذربایجان آن منطقه مال ما نبود ساختمان‌های عمرانی

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

واکنش هالند به رقابت با مسی برای توپ طلاستاره نروژی دنیای فوتبال نسبت به توپ طلای سال 2023 واکنش نشان داد.

Read more »

قانون جدید AFC به سود عربستان به ضرر تیم‌های ایرانیکنفدراسیون فوتبال آسیا در لیگ قهرمانان آسیا 2023 قانونی به نفع تیم های عربستان صادر کرد.

Read more »

مدال برنز علی داودی در دوضرب جهان/ اولین مدال بزرگسالان جهان برای فوق سنگین ایرانوزنه‌بردار فوق‌سنگین ایران موفق به گرفتن مدال دوضرب قهرمانی جهان 2023 شد.

Read more »

جنجال در جام ملت های آفریقا: کلوپ عصبانی می‌شود؟مرحله آخر انتخابی جام ملت‌های آفریقا 2023 در فیفادی سپتامبر برگزار شد

Read more »

دانلود فیلم خزنده Reptile ۲۰۲۳ رپتایل با دوبله و زیرنویس فارسی رایگان با لینک مستقیمفیلم خزنده Reptile 2023 رپتایل یک فیلم مهیج جنایی آمریکایی محصول 2023 به کارگردانی گرانت سینگر در اولین کارگردانی فیلم بلند خود، بر اساس فیلمنامه ای که وی با بنجامین بروئر و بنیسیو دل تورو نوشته است، و داستانی که وی با همکاری برویر نوشته است. ******************* برای دانلود فیلم خزنده Reptile 2023 رایگان به لینک زیر مراجعه کنید دانلود فیلم خزنده Reptile 2023 ******************** بازیگران فیلم خزنده 2023: Alicia Silverstone, Frances Fisher, Benicio Del Toro داستان فیلم خزنده 2023: فیلم “Reptile”

Read more »

دانلود فیلم آزادکار Freelance ۲۰۲۳ آزاد جان سینا با دوبله و زیرنویس فارسی چسبیدهفیلم آزادکار Freelance 2023 آزاد یک فیلم کمدی اکشن آمریکاییمحصول 2023 به کارگردانی پی‌یر مورل با بازی جان سینا، الیسون بری، خوان پابلو رابا، آلیس ایو، مارتون چوکاش و کریستین اسلیتر است.

Read more »