علی نیکزاد ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی به اظهارات اخیر دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در مورد برنامه هستهای ایران واکنش نشان داد.
نیکزاد با انتقاد شدید از ترامپ، او را دروغگو خواند و پرسید که چگونه او ناگهان خواستار تحویل ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد از ایران شده است، در حالی که پیشتر ادعا میکرد که تاسیسات هستهای ایران نابود شدهاند. نیکزاد تاکید کرد که ایران هیچ تعهدی برای تحویل اورانیوم به آمریکا ندارد و ترامپ حق ندارد در این زمینه دخالت کند.
او به سابقه آمریکا در استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و حملات غیرقانونی به کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت که آمریکا صلاحیت انتقاد از ایران را ندارد. نیکزاد همچنین به سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به پاکستان، عمان و روسیه اشاره کرد و گفت که این سفرها با هدف مذاکره در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی انجام شده است و هیچ ارتباطی به مسائل هستهای ندارد.
او از تلاش آمریکا برای دخالت در مسائل مربوط به تنگه هرمز نیز انتقاد کرد و گفت که ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این تنگه به حالت قبل بازگردد. نیکزاد با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب، تاکید کرد که ایران تنگه هرمز و بابالمندب را به گونهای مدیریت خواهد کرد که منافع ملی خود را تامین کند.
او همچنین گفت که ایران در جنگ متوجه اهمیت استراتژیک تنگه هرمز شده است و میداند که با کنترل این تنگه میتواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. نیکزاد با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو در حال حاضر در مخمصه قرار دارند، گفت که آنها به دلیل سیاستهای اشتباه خود در منطقه با مشکلاتی روبرو هستند.
او همچنین به سیاستهای دوگانه آمریکا در قبال ایران اشاره کرد و گفت که آمریکا از یک سو ادعا میکند که به دنبال صلح و ثبات در منطقه است، اما از سوی دیگر با اعمال تحریمهای ظالمانه و حمایت از رژیمهای دیکتاتور، به بیثباتی در منطقه دامن میزند. نیکزاد در ادامه سخنان خود، به نقش آمریکا در ایجاد و تشدید بحرانهای منطقهای اشاره کرد و گفت که آمریکا با دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، به دنبال منافع خود است و به هیچوجه به منافع مردم این کشورها توجه نمیکند.
او همچنین از سیاستهای ضدایرانی آمریکا در سازمانهای بینالمللی انتقاد کرد و گفت که آمریکا با استفاده از نفوذ خود، تلاش میکند تا ایران را در مجامع بینالمللی منزوی کند. نیکزاد در پایان سخنان خود، بر لزوم مقاومت در برابر سیاستهای آمریکا تاکید کرد و گفت که ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی خود، میتواند در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کند و به اهداف خود دست یابد.
او همچنین از مردم ایران خواست تا با وحدت و همدلی، در برابر توطئههای دشمنان مقاومت کنند و از انقلاب اسلامی دفاع کنند. نیکزاد با اشاره به اهمیت حفظ امنیت ملی، گفت که ایران تمام تلاش خود را برای تامین امنیت مرزها و مقابله با تهدیدات خارجی به کار خواهد گرفت. او همچنین از نیروهای مسلح کشورمان خواست تا با افزایش آمادگیهای دفاعی، از کشور در برابر هرگونه تهدید محافظت کنند
