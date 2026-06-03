نیکزاد: آمریکا در مذاکرات بدعهدی کرد / طرح ۱۰ شرطی ایران برای مذاکره

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان از بدعهدی آمریکا خبر داد و جزئیات طرح ۱۰ شرطی ایران را تشریح کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد ، در گفت‌وگویی به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و با اشاره به تاریخچه این مذاکرات گفت: قطعاً در تاریخ نوشته خواهد شد که کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران بود که مورد حمله دولت نامرد ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ و رژیم کودک‌کش صهیونیستی قرار گرفت و علیرغم اینکه آنها تصور می‌کردند ۳ روزه می‌توانند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کرده و کشور را تجزیه کنند، ایران در تاریخ ماند و مدعی تنگه هرمز شد و از عزت خود با استفاده از مردم حاضر در خیابان، اقتدار نیروهای مسلح و زبان دیپلماسی دفاع کرد.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از ابزار دیپلماسی شروطی دارد که مردم نیز خواستار آن هستند، اظهار کرد: امام شهید ما فرمودند که عزت، حکمت و مصلحت باید در مذاکرات رعایت شود و امروز رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که غرامت، ضمانت و تنبیه متجاوز باید در دستور کار دیپلماسی باشد. منطق ما این است که زبان دیپلماسی باید ذیل فرمایشات و اذن رهبر معظم انقلاب طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد که از اختیارات ایشان به عنوان ولی فقیه است.

نیکزاد با بیان اینکه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ زمانی که دولت چهاردهم مستقر بود، ایالات متحده آمریکا پیامی به رهبر معظم شهیدمان ارسال کرد، تصریح کرد: در این پیام آمریکایی‌ها گفتند باید بُرد موشک‌های خود را کوتاه و هسته‌ای را جمع کرده، دست از حمایت از مقاومت بردارید و حقوق بشر را رعایت کنید که بعد از آن امام شهیدمان در حسینیه امام خمینی(ره) در جریان یکی از دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم فرمودند ما با آمریکا مذاکره نکرده و آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و در جریان دیدار دیگری که در سال ۱۴۰۴ با مردم آذربایجان داشتند فرمودند اگر جنگی صورت بگیرد، جنگ منطقه‌ای خواهد بود و اگر انقلاب اسلامی هم به خطر بیفتد، خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: رئیس‌جمهور ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در میدان آزادی خطاب به ترامپ گفت تو هر غلطی می‌کنی بکن، شما دروغگو هستید، هنیه را شهید می‌کنید و می‌گویید به دنبال مذاکره هستید. ما خط را از امام شهیدمان درباره موضوعات هسته‌ای، موشکی و مقاومت گرفته بودیم که درباره آن مذاکره نمی‌کنیم. ترامپ فرد دروغگویی است و آن را در جریان مذاکرات اخیر نیز ثابت کرد.

اعلام کرد با فرد بسیار مهم سیاسی و امنیتی مذاکره کردم و یک طرح ۱۵ ماده‌ای به من داده شده است. در تلویزیون صحبت کردم و گفتم ترامپ دروغ می‌گوید و اگر راست می‌گفت باید نام آن مسئول را ببرد و بگوید با چه کسی در حال مذاکره است چرا که ما خطوط قرمزی داریم که به آن پایبند هستیم.

نیکزاد با اشاره به اینکه ترامپ در سیاست‌های جنگ خود در ایران با شکست مواجه شده بود و قصد داشت مانند جنگ صفین، قرآن بر سر نیزه بزند و میان مردم انشقاق ایجاد کند افزود: آنجا برخی نظر داشتند که ما یک طرح ۱۷ ماده‌ای ارائه کنیم اما حضرت آقا (آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای) فرمودند نه و جوابی ندهیم اما ترامپ دروغگو اعلام کرد که جواب را در جریان یک طرح ۵ ماده‌ای دریافت کرده و اعلام نمی‌کرد که از چه کسی آن را گرفته است. در ادامه گردش کاری صورت گرفت و ایران یک طرح با ۱۰ شرط ارائه کرد که بسیار طرح کاملی بود.

اولین نکته آن این بود که باید ضمانت داده شود دیگر حمله‌ای نه به ایران و نه به جریان مقاومت صورت نمی‌گیرد و ما از آنها جدا نیستیم. وی افزود: نکته بعدی برداشتن تحریم‌های اولیه و ثانویه و نکته بعدی عدم مذاکره روی تنگه هرمز بود که اعمال مدیریت آن ادامه خواهد داشت. مورد بعدی ادامه غنی‌سازی برای استفاده در مصارفی همچون آب شیرین‌کن، برق، صنعت، کشاورزی و دارو بود. موضوع بعد لزوم دریافت غرامت جنگی بود.

مورد بعد اینکه ما ضمانت می‌دهیم بر اساس فتوای حرمت بمب اتم که از سوی امام شهیدمان صادر شده بود، عمل کرده و بمب اتم نخواهیم ساخت. یک نکته هم درباره کشورهای حوزه خلیج فارس آورده بودیم که ما هیچگاه در تاریخ متجاوز نبوده و بدی همسایگان را نخواسته بودیم و خواستار صلح پایدار با آنها هستیم. امروز پایگاه‌های آمریکایی حاضر در کشورهای خلیج فارس هیچ امنیت و ثباتی برای آنها نیاورده است و باید متوجه این نکته باشند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه آقای قالیباف هیچگاه به هیأت آمریکایی اعتماد نکرد، بیان کرد: بعد از ارائه این طرح به رهبر معظم انقلاب، اذن دریافت شد و هیأت مذاکره کننده به پاکستان رفت. ویتکاف، ونس و کوشنر هم از آمریکا آمده بودند.

در آن جلسه آمریکایی‌ها خطاب به آقای قالیباف حرفی زدند که مضمون آن این است که ما با اقتدار، اطمینان و اعتماد آمده‌ایم و آقای قالیباف در پاسخ گفت ما با اقتدار، عدم اطمینان و عدم اعتماد به شما در اینجا حاضر شده‌ایم چون شما وسط مذاکره به ما حمله کرده اید. وی افزود: با این حال آمریکایی‌ها باز هم بدعهدی کردند و خواسته‌هایی داشتند.

آنها گفتند ما به شما اجازه فعالیت هسته‌ای می‌دهیم اما باید ۲۰ سال آن را متوقف کنید. از طرف دیگر عمان را در حوزه تنگه هرمز رها کرده و با ما شریک شوید. همچنین گفتند که ترامپ تأکید دارد ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنی شده خود را از ایران خارج کنیم. این در حالی است که بارها قبل از آن مدعی شده بود نطنز و فردو را مورد هدف قرار داده و ایران دیگر اورانیومی ندارد.

از آنجایی که موضوعات در این قسمت جلسه با تندی پیش می‌رفت قرار شد ۳ صبح جلسه متوقف شود. بعد از آن بود که هیأت آمریکایی دیگر پای میز مذاکره بازنگشت. این است که باعث می‌شود ما آمریکا را بدعهد بدانیم. آنها ۱۰ بندی ما را پذیرفته بودند اما وقتی پای میز مذاکره آمدند حرف دیگری زدند.

این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد قاطع ایران در مذاکرات و عدم اعتماد به طرف آمریکایی است. نیکزاد بر این باور است که ایران با حفظ اصول خود و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، مسیر دیپلماسی را دنبال می‌کند اما اجازه نمی‌دهد هیچ طرفی به منافع ملی و امنیت کشور خدشه وارد کند. این موضع‌گیری‌ها بیانگر عمق اختلافات و چالش‌های موجود در مسیر مذاکرات است که همچنان ادامه دارد





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