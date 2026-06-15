نیوزیلند در این دوره و به واسطه این که برای رسیدن به جام جهانی، سختی و طولانی بودن مسیرهای دیگر را در پیش نداشت، کیفیت خودش را به صورت کامل در نگاهها کارشناسان قرار نداد. نسل فعلی تیم ملی فوتبال نیوزیلند فقط مجموعهای از بازیکنان فیزیکی و دونده که به صورت سنتی در ذهن هواداران فوتبال شکل گرفتهاند، نیست.
برای بسیاری از هواداران فوتبال، نام « نیوزیلند » در جام جهانی هنوز با تصویری قدیمی همراه است: تیمی منظم، فیزیکی، پرتلاش و محدود؛ تیمی که بیشتر برای مقاومت کردن شناخته میشود تا برای ساختن بازی و البته ناشناخته مانده و اطلاعاتی محدود و معدود در موردش در رسانهها منتشر میشود.
این تصویر بیدلیل شکل نگرفته است. نیوزیلند از منطقهای میآید که سطح فوتبال آن فاصلهای قابل توجه با سایر قارهها دارد؛ از اروپا گرفته، تا آمریکای جنوبی و حتی آفریقا و آسیا. فاصله سطح فنی قاره اقیانوسیه از سایر قارهها از یک سو و مسیر صعود نیوزیلند از این قاره از سویی دیگر، باعث ناشناختهتر ماندن این تیم شده است
نیوزیلند جام جهانی تیم ملی فوتبال سطح فوتبال قاره اقیانوسیه