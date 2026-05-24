نیوز - داروی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در ایران

...تاوانسخههای بسیاری در بهبود وضعیت بیماران اسکیزوفرنی وجود ندارد و کادر درمانی در بسیاری از موارد، به دلیل بیماریهای اجتماعی، به دلیل نداشتن آموزش و نظمی از باورهای نادرست و همچنین به دلیل هزینههای بسیار زیاد، به عنوان بیماران بداقبالانه تلقی میشوند....
دهباشی گفت: خطر این است که طبق همان برآورد قدیمی، باید یک درصد از جمعیت کشور ما و حدود 850 هزار تا 900 هزار نفر مبتلای اسکیزوفرنی باشند ولی مصرف مواد توهمزا و روانگردان، حتما تعداد بیماران را افزایش میدهد.
به نظر میرسد تعداد مبتلایان در ایران، از همان عدد 850 هزار تا 900 هزار هم فراتر رفته و در این دهه به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده باشد. روانپزشکان ایران میگویند بداقبالترین بیماران اعصاب و روان، مبتلایان اسکیزوفرنی هستند؛ بیمارانی که حتی در سرشماریهای رسمی کشور هم جایی ندارند و فقط صفحه شناسنامهشان از زنده یا مرده بودنشان گواهی میدهد؛ بیمارانی که در اسارت توهمات سیالشان، در انزوایی فرساینده، ظرف یک شب، در تقویم زندگیشان پیر میشوند و ظرف یک هفته در خاطر اطرافیانشان میمیرند. به گزارش اعتماد،..
الزامیۀ برونریزی درمان و دارو آمار دقیق تعداد تختهای روانپزشکی