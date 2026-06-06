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نیمه‌نظامی ونزوئلا با پنهان‌کاری، اورانیوم را به آمریکا منتقل می‌کند

سیاسی News

نیمه‌نظامی ونزوئلا با پنهان‌کاری، اورانیوم را به آمریکا منتقل می‌کند
نیمه‌نظامی ونزوئلااورانیومآمریکا
📆6/6/2026 6:04 AM
📰bbcpersian
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یک کاروان نظامی ونزوئلا با نهایت احتیاط و پنهان‌کاری، مسیر ۱۶۰ کیلومتری میان مقر «موسسه تحقیقات علمی ونزوئلا» در حومه کاراکاس تا بندر پورتو کابیو در ایالت کارابوبو را طی کرد. دلیل این عملیات شبانه و محرمانه تنها چند روز بعد آشکار شد: نیروهای نظامی خودرویی را اسکورت می‌کردند که یک محفظه حاوی حدود ۱۳ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا را حمل می‌کرد. این محموله قرار بود به آمریکا منتقل شود. در این عملیات خروج اورانیوم، دولت‌های ونزوئلا، آمریکا و بریتانیا، همراه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشارکت داشتند. بعدها اعلام شد که آن‌ها سال‌ها برای اطمینان از انجام ایمن این انتقال همکاری کرده بودند.

یک کاروان نظامی ونزوئلا با نهایت احتیاط و پنهان‌کاری، مسیر ۱۶۰ کیلومتری میان مقر «موسسه تحقیقات علمی ونزوئلا» در حومه کاراکاس تا بندر پورتو کابیو در ایالت کارابوبو را طی کرد.

دلیل این عملیات شبانه و محرمانه تنها چند روز بعد آشکار شد: نیروهای نظامی خودرویی را اسکورت می‌کردند که یک محفظه حاوی حدود ۱۳ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا را حمل می‌کرد. این محموله قرار بود به آمریکا منتقل شود. در این عملیات خروج اورانیوم، دولت‌های ونزوئلا، آمریکا و بریتانیا، همراه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشارکت داشتند. بعدها اعلام شد که آن‌ها سال‌ها برای اطمینان از انجام ایمن این انتقال همکاری کرده بودند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که هشتم مه منتشر شد، توضیح داد که این اقدام «یک ماموریت مشترک با برنامه‌ریزی دقیق بود که تحت تدابیر سخت‌گیرانه امنیتی انجام شد، زیرا چنین موادی در صورت افتادن به دست افراد یا گروه‌های نامطمئن می‌توانند خطر اشاعه هسته‌ای یا تهدید امنیتی ایجاد کنند.

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