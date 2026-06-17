نیمار، مهاجم پیشین بارسلونا و پاری سن ژرمن، پس از یک ماه غیبت، برای نخستین‌بار در تمرینات تیم ملی برزیل حاضر می‌شود. او با وجود مصدومیت ساق پا، به فهرست تیم ملی برای این رقابت‌ها دعوت شده بود، اما از آن زمان تاکنون در تمرینات گروهی شرکت نکرده بود.

به گزارش مشرق، نیمار که به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پای راست حدود یک ماه از میادین دور بوده است، روز سه‌شنبه برای نخستین‌بار از زمان ورودش به ایالات متحده، در زمین تمرین و در حاشیه تمرینات تیم ملی برزیل حضور یافت.

کنفدراسیون فوتبال برزیل (CBF) اعلام کرد که نیمار با حضور در مجموعه تمرینی تیم ملی در موریستاون نیوجرسی، گام دیگری در روند بهبودی خود برداشته است. بر اساس تصاویر منتشرشده از سوی CBF، این مهاجم پیشین بارسلونا و پاری سن ژرمن نخستین تمرینات دویدن خود را انجام داد و همچنین همراه یکی از اعضای کادر فنی کارلو آنچلوتی به انجام تمرینات اختصاصی پرداخت.

او با وجود مصدومیت ساق پا که در تاریخ ۱۷ می و هنگام بازی برای سانتوس به آن دچار شده بود، به فهرست تیم ملی برزیل برای این رقابت‌ها دعوت شد، اما از آن زمان تاکنون در تمرینات گروهی شرکت نکرده بود. برزیل، پنج‌بار قهرمان جهان، که در نخستین دیدار خود مقابل مراکش به تساوی ۱–۱ دست یافت، روز جمعه به مصاف هائیتی می‌رود و سپس در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی (گروه C) روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن برابر اسکاتلند قرار خواهد گرفت.

منابع روز دوشنبه گزارش دادند که نیمار آزمایش‌های پزشکی هفته گذشته خود را بار دیگر تکرار کرده است. با این حال، نتایج این آزمایش‌ها هنوز از سوی کنفدراسیون فوتبال برزیل تأیید نشده است. رسانه‌های برزیلی گزارش داده‌اند که کادر پزشکی تیم ملی امیدوار است او برای مرحله حذفی به آمادگی کامل برسد؛ موضوعی که در صورت تحقق، به معنای غیبت او در دو دیدار برابر هائیتی و اسکاتلند در مرحله گروهی خواهد بود.

نیمار ۳۴ ساله از ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ زمانی که در دیدار مقدماتی جام جهانی مقابل اروگوئه در مونته‌ویدئو دچار پارگی رباط صلیبی قدامی و آسیب مینیسک زانوی چپ شد، تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته است. از آن زمان تاکنون، او دیگر پیراهن تیم ملی را بر تن نکرده و طبق آمار وب‌سایت ترنسفرمارکت، حدود ۷۰۰ روز به‌دلیل مصدومیت‌ها، دوره‌های درمانی و استراحت از میادین دور بوده است.

نیمار در دیدار نخست برزیل مقابل مراکش که با نتیجه ۱–۱ به پایان رسید، روی نیمکت حضور داشت اما در ترکیب مسابقه قرار نگرفت. کارلو آنچلوتی پیش از آن دیدار گفته بود: «نیمار با جدیت در حال تلاش برای بازگشت هرچه سریع‌تر است. انتظار ما این است که او به‌زودی بهبود یابد و هفته آینده به جمع تیم اضافه شود. » او همچنین تأکید کرد: «زمانی که نام او را در فهرست قرار دادیم، به‌دلیل توانایی‌های فنی غیرقابل انکارش بود.

اما علاوه بر آن، تجربه و نقش الگویی او برای بازیکنان جوان تیم نیز اهمیت زیادی دارد.





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