نیروهای آمریکا در نیجریه در اقدام علیه داعش، ۱۷۵ تروریست کشته شدند

ارتش و پکنام آمریکا تأیید کردند که در حملات ضدتروریستی در شمالشرق نیجریه، ۱۷۵ تروریست وابسته به گروه داعش کشته شدند.
تصویر گرفته شده از ویدیوی فرماندهی آفریقای ایالات متحده، Afrikam، از یک عملیات ضدتروریستی علیه یک اردوگاه جنگجویان داعش در شمال شرقی نیجریه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) ارتش ایالات متحده روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت خبر کشته شدن ۱۷۵ تروریست وابسته به گروه داعش را در پی مجموعهای از حملات علیه این گروه در شمالشرق نیجریه تأیید کرد.
یک سخنگوی فرماندهی آفریقای ارتش آمریکا، Afrikam، در پیامی ایمیلی به صدای آمریکا گفت آماری که نخستین بار توسط وزارت دفاع نیجریه اعلام شده بود «دقیق» است. سخنگوی Afrikam گفت: «میتوانم تأیید کنم که ارقام اعلامشده توسط دفتر مطبوعاتی دفاعی نیجریه دقیق هستند. » این کشتهها نتیجه حملاتی است که در روزهای ۲۶، ۲۷، و ۲۸ اردیبهشت انجام شد، و ارتش آمریکا آنها را با هماهنگی نیروهای مسلح نیجریه علیه مواضع تروریستی داعش اجرا کرد
