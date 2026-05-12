نیروهای حشد الشعبی عراق عملیات نظامی با عنوان «تحکیم حاکمیت» در صحرای نجف و کربلا آغاز کردند

نیروهای حشد الشعبی عراق عملیات نظامی با عنوان «تحکیم حاکمیت» را در صحرای نجف و کربلا آغاز کردند. این عملیات با هدف تأمین امنیت مسیرهای راهبردی و اجرای عملیات پاکسازی است. نیروهای حشد الشعبی شامل گروههای مسلح عمدتاً مورد حمایت ایران هستند که برای مقابله با گروه تروریستی داعش تشکیل شدند.
خبرگزاری رسمی عراق «INA» به نقل از علی الحمدانی، فرمانده ستاد عملیات فرات مرکزی حشد الشعبی، اعلام کرد عملیات «تحکیم حاکمیت» در چهار محور در صحرای نجف و کربلا آغاز شده است. الحمدانی هدف این عملیات را تأمین امنیت جاده ارتباطی میان کربلا و منطقه نخیب عنوان کرد و گفت این اقدام به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و با هماهنگی ستاد کل ارتش انجام میشود.
وی افزود فرماندهی عملیات فرات مرکزی حشد الشعبی، فرماندهی عملیات کربلا، فرماندهی عملیات الانبار و تیپ دوم حشد الشعبی در این عملیات مشارکت دارند. به گفته الحمدانی، نیروهای مشارکت کننده بر اساس طرحهای از پیش تعیین شده و با «سطح بالایی از حرفهایگری» عملیات جستوجو و پاکسازی را تا عمق 70 کیلومتری انجام میدهند.
این تحرکات امنیتی پس از انتشار گزارشهایی در رسانهها درباره احتمال وجود تأسیسات مخفی نظامی یا لجستیکی اسرائیل در صحرای نخیب، که گفته میشود در جریان جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند، مورد توجه قرار گرفته است. حشد الشعبی مجموعهای از گروههای مسلح عمدتاً مورد حمایت ایران است که برای مقابله با گروه تروریستی داعش تشکیل شد و در سال 2016 از سوی دولت عراق رسمیت یافت.
