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نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند

سیاست News

نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند
نیروهای مسلح، آمادگی، رزمی، دفاعی، کمیسیون امنیت م
📆6/9/2026 6:53 PM
📰MashreghNews
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ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه امروز این کمیسیون گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی قرار دارند و آماده‌اند تا در بالاترین سطح به هرگونه شرارت و تجاوزی پاسخ دهند.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه امروز این کمیسیون گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی قرار دارند و آماده‌اند تا در بالاترین سطح به هرگونه شرارت و تجاوزی پاسخ دهند.

وی در توضیح جلسه سه‌شنبه ۱۹ خرداد، گفت که این جلسه با حضور مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح برای ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و تحولات حوزه‌های امنیتی، نظامی، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد. ابراهیم رضایی افزود که در این جلسه تأکید شد که نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند و آسیب‌ها رفع شده است.

وی با اشاره به گزارش معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح، گفت که ایشان گزارشی از روند رشد و توسعه فناوری‌های نوین دفاعی به ویژه اقدامات انجام‌شده طی دو ماه اخیر ارائه کرد. وی توضیح داد که اقدامات خوبی در حوزه راداری آغاز و انجام شده است و جنگ اخیر فرصتی ارزشمند برای ارتقای فناوری‌های حوزه دفاعی کشور بوده است. وی خاطرنشان کرد که تلاش می‌شود در آینده نزدیک شاهد جهش فناورانه باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت‌ها و تلاش‌های فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پشتیبانی و حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی از نیروهای مسلح و بر لزوم تأمین نیازمندی‌ها و توسعه کمی و کیفی آن تاکید کردند

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نیروهای مسلح، آمادگی، رزمی، دفاعی، کمیسیون امنیت م

 

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