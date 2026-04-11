کانون حقوق بشر ایران نسبت به شکنجه احسان حسینیپور، جوان ۱۹ ساله، و احتمال اعدام او ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به تناقضات پرونده و اعترافات اجباری، خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و سایر پروندههای مشابه شد. همزمان، افزایش اعدامها در پی اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، نگرانیهای بینالمللی را افزایش داده است.
کانون حقوق بشر ایران روز شنبه ۲۲ فروردین نسبت به گزارشهای منتشرشده از پرونده احسان حسینیپور ، جوان ۱۹ ساله، و شکنجه او برای اعتراف به مورد اتهامی، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشر ی اعلام کرد که بر اساس گزارشهای دریافتی، این جوان که به «مشارکت در آتشزدن مسجدی در پاکدشت» در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و قتل دو مأمور بسیج متهم شده، بهشدت شکنجه شده است.
بر اساس این اعلام به نقل از منابع آگاه، ماموران «با گذاشتن اسلحه در دهان او و تهدید به شلیک»، احسان را تحت فشار قرار دادهاند تا مسئولیت این حادثه را بپذیرد و اعتراف کند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، با اشاره به تناقضهای موجود در پرونده احسان حسینیپور اعلام کرده بود که زمان بازداشت او پیش از وقوع آتشسوزی بوده و بررسی دادههای تلفن همراه نیز نشان میدهد او در زمان حادثه در محل حضور نداشته است. رئیسیان، پیشتر هم درباره این پرونده به «نحوه و سرعت پیشرفت پرونده، اتهامات بسیار سنگین، پوشش تلویزیونی، سن بسیار کم (احسان ۱۸ ساله و ۲ متهم دیگر ۱۷ ساله)، خانواده محترم اما در عین حال ضعیف و بیاطلاع » اشاره کرد و نوشته بود: «همه و همه نشانگر قصد جدی سیستم برای صدور حکم اعدام است.» جمهوری اسلامی همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران، اعدام متهمان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ را شدت بخشید. در این مدت دستکم ۱۴ نفر با اتهاماتی مانند «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور»، «تعرض به اماکن نظامی»، ویا ارتباط با گروههای مخالف حکومت، اعدام شدند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، صدور بسیاری از این احکام با اعترافات اجباری تحت شکنجه و دادرسیهای ناعادلانه همراه بوده است. نگرانی فزاینده از وضعیت یک شهروند بهائی بازداشتشده در کرمان\شکنجه و آزار زندانیان در ایران، موضوعی است که همواره مورد توجه نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی بوده است. گزارشهای متعددی از اعمال خشونت، ضرب و جرح، و استفاده از روشهای غیرانسانی برای گرفتن اعتراف از متهمان در زندانهای ایران منتشر شده است. این اقدامات، علاوه بر نقض حقوق اساسی افراد، باعث ایجاد ترس و وحشت در جامعه میشود و مانع از دستیابی به عدالت میشود. پرونده احسان حسینیپور، جوان ۱۹ ساله، نمونهای از این وضعیت نگرانکننده است. اتهامات سنگین وارد شده به او و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نشاندهنده عمق بحران حقوق بشری در ایران است. تناقضهای موجود در پرونده و شهادت وکیل او، امیر رئیسیان، نگرانیها را در مورد عادلانه بودن محاکمه افزایش میدهد.\از سوی دیگر، اعدام متهمان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، موجی از نگرانیها را در سطح بینالمللی برانگیخته است. اتهامات «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و ارتباط با گروههای مخالف حکومت، مبنای صدور احکام اعدام قرار گرفتهاند. نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که این احکام با اعترافات اجباری تحت شکنجه و دادرسیهای ناعادلانه صادر شدهاند. این اقدامات، نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با تعهدات بینالمللی ایران است. جامعه بینالمللی باید با جدیت به این موضوع بپردازد و از جمهوری اسلامی بخواهد که به حقوق بشر احترام بگذارد و از اعدامهای خودسرانه دست بردارد. همبستگی با زندانیان سیاسی و حمایت از فعالان حقوق بشری، از جمله راههایی است که میتوان برای مقابله با این وضعیت نگرانکننده به کار گرفت
شکنجه اعدام احسان حسینیپور اعتراضات حقوق بشر