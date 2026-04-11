کانون حقوق بشر ایران نسبت به شکنجه احسان حسینی‌پور، جوان ۱۹ ساله، و احتمال اعدام او ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به تناقضات پرونده و اعترافات اجباری، خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و سایر پرونده‌های مشابه شد. همزمان، افزایش اعدام‌ها در پی اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده است.

کانون حقوق بشر ایران روز شنبه ۲۲ فروردین نسبت به گزارش‌های منتشرشده از پرونده احسان حسینی‌پور ، جوان ۱۹ ساله، و شکنجه او برای اعتراف به مورد اتهامی، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشر ی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های دریافتی، این جوان که به «مشارکت در آتش‌زدن مسجدی در پاکدشت» در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و قتل دو مأمور بسیج متهم شده، به‌شدت شکنجه شده است.

بر اساس این اعلام به نقل از منابع آگاه، ماموران «با گذاشتن اسلحه در دهان او و تهدید به شلیک»، احسان را تحت فشار قرار داده‌اند تا مسئولیت این حادثه را بپذیرد و اعتراف کند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، با اشاره به تناقض‌های موجود در پرونده احسان حسینی‌پور اعلام کرده بود که زمان بازداشت او پیش از وقوع آتش‌سوزی بوده و بررسی داده‌های تلفن همراه نیز نشان می‌دهد او در زمان حادثه در محل حضور نداشته است. رئیسیان، پیشتر هم درباره این پرونده به «نحوه و سرعت پیشرفت پرونده، اتهامات بسیار سنگین، پوشش تلویزیونی، سن بسیار کم (احسان ۱۸ ساله و ۲ متهم دیگر ۱۷ ساله)، خانواده محترم اما در عین حال ضعیف و بی‌اطلاع » اشاره کرد و نوشته بود: «همه و همه نشانگر قصد جدی سیستم برای صدور حکم اعدام است.» جمهوری اسلامی همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران، اعدام متهمان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ را شدت بخشید. در این مدت دست‌کم ۱۴ نفر با اتهاماتی مانند «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور»، «تعرض به اماکن نظامی»، ویا ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت، اعدام شدند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، صدور بسیاری از این احکام با اعترافات اجباری تحت شکنجه و دادرسی‌های ناعادلانه همراه بوده‌ است.





شکنجه اعدام احسان حسینی‌پور اعتراضات حقوق بشر

