در پی بسته شدن ۵۰ روزه تنگه هرمز و مسدود شدن صادرات ۶۰۰ میلیون بشکه نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی نسبت به افزایش هزینه‌ها برای مردم عادی در سراسر جهان هشدار داد. وی تاکید کرد که اقتصاد جهانی تاب تحمل عدم اطمینان بیشتر را ندارد و تنگه هرمز نباید تحت تهدید فعالیت کند. در همین حال، خبرگزاری ایرنا ادعاهای آمریکا مبنی بر مذاکرات را تکذیب کرده و آن را بازی رسانه‌ای برای فشار بر ایران خوانده است. همچنین تحرکات نظامی آمریکا و احتمال حمله نظامی به جزایر ایرانی، تنش‌ها را افزایش داده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران تاکید کرد و از شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خبر داده شد. در جبهه دیگر، ارتش اسرائیل از عملیات موفقیت‌آمیز علیه نیروهای تروریستی در لبنان خبر داده و مقامات اسرائیلی بر عزم خود برای مقابله با ایران تاکید کرده‌اند. همزمان، ایرانیان خارج از کشور در لندن و کلن، حمایت جهانی از انقلاب ملی ایران را خواستار شدند.

سلطان احمد الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی، با اعلام اینکه بسته بودن تنگه هرمز طی ۵۰ روز اخیر منجر به مسدود شدن صادرات حدود ۶۰۰ میلیون بشکه نفت شده است، نسبت به پیامدهای اقتصادی جهانی هشدار داد. وی بیان داشت که این وضعیت فشار فزاینده‌ای بر عرضه گاز طبیعی مایع، سوخت هواپیما، کود شیمیایی و سایر نیازمندی‌های حیاتی جهان وارد کرده و هزینه‌ها را برای مردم عادی در سراسر دنیا افزایش می‌دهد. الجابر تاکید کرد که اقتصاد جهانی توانایی تحمل عدم اطمینان بیشتری را ندارد و تنگه هرمز نباید تحت تهدید فعالیت کند. او همچنین خواستار آن شد که پرداخت برای عبور امن به عنوان باج‌گیری برای حفاظت شناخته شود و اعلام کرد که تنگه هرمز متعلق به جهان است و باید به همان صورت که بود، به جهان بازگردانده شود.

در واکنشی به اخبار منتشر شده درباره احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات، خبرگزاری دولتی ایرنا این خبر را تکذیب کرده و آن را بخشی از بازی رسانه‌ای آمریکا در راستای «بازی سرزنش» برای اعمال فشار بر ایران خواند. این خبرگزاری با استناد به «خبرنگار سیاست خارجی ایرنا» افزود که زیاده‌خواهی آمریکا، مطالبات غیرمعقول، تغییر مکرر مواضع، تناقض‌گویی‌ها و ادامه به اصطلاح محاصره دریایی که نقض تفاهم آتش‌بس محسوب می‌شود، همراه با لفاظی‌های تهدیدآمیز، مانع پیشرفت مذاکرات شده و چشم‌انداز روشنی برای مذاکرات نتیجه‌بخش متصور نیست. تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره این موضوع اظهارنظر نکرده‌اند.

همزمان، یک منبع ایرانی به الجزیره گفت که با توجه به اظهارات ترامپ در مورد انجام مذاکرات و عدم تطابق آن با واقعیت‌های میدانی، ایران معتقد است که با فریب دشمن روبرو است و در آستانه دور جدیدی از تشدید تنش‌ها قرار دارد. روزنامه تسنیم نیز با اشاره به تحرکات نظامی اخیر آمریکا، دو سناریوی محتمل برای ایران را مطرح کرد: استفاده آمریکا از این تحرکات برای فشار روانی در مذاکرات، یا حمله نظامی غافلگیرانه و سریع به برخی جزایر ایرانی. تسنیم سناریوی جنگ را محتمل‌تر از ادامه مذاکرات دانسته و تاکید کرده است که در صورت حمله مجدد به زیرساخت‌ها، خویشتنداری قبلی در قبال آرامکو و فجیره کنار گذاشته خواهد شد.

وال‌استریت ژورنال نیز در گزارشی از شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خبر داده و اشاره کرده است که عباس عراقچی، پس از اعلام باز شدن تنگه هرمز، هدف انتقاد سپاه پاسداران قرار گرفته است. شاهزاده رضا پهلوی ضمن اشاره به جان‌فشانی میلیون‌ها ایرانی برای کرامت و آزادی، اعلام کرد که حکومت با گلوله، بازداشت و اعدام پاسخ داده است، اما مردم شجاعانه ایستادگی کرده‌اند و این نبرد پایانی برای پیروزی بر جمهوری اسلامی خواهد بود. وی تاکید کرد که تا روز آزادی مردم از مبارزه دست نخواهد کشید و ایران آزاد خواهد شد، چه جهان همراه باشد و چه نباشد.

در شرایطی که ترامپ تهدید به حمله مجدد به ایران کرده است، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا (CIA و MI6) همزمان با بروز شکاف عمیق در راس نظام، راه‌های ارتباطی امن برای نیروهای ریزشی نظام معرفی کرده‌اند. ارتش اسرائیل نیز در تازه‌ترین به‌روزرسانی عملیاتی خود از لبنان، اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ نفر از نیروهای «تروریستی» کشته شده و بیش از ۴۰۵ زیرساخت وابسته به آنها از بین رفته است. همچنین هزاران قبضه سلاح و مهمات کشف و مسیرهای تونلی زیرزمینی شناسایی شده است.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، تهدید دونالد ترامپ برای هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را در چارچوب قوانین جنگ زمینی «کاملا قابل قبول» خواند و مدعی شد که جمهوری اسلامی زیرساخت‌های نظامی را در مناطق غیرنظامی پنهان می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که تلاش آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی «هنوز تمام نشده است» و هر لحظه ممکن است شاهد تحولات جدیدی باشیم. وی تاکید کرد که ایالات متحده و اسرائیل اهداف خود را محقق خواهند کرد و امید و نور بیشتری برای ملت‌های آزاد جهان به دست خواهند آورد. نتانیاهو پیشتر نیز با اشاره به برنامه اتمی ایران، بیان کرده بود که اگر اقدامات قاطع صورت نمی‌گرفت، ایران بمب اتم داشت.

در همین حال، ایرانیان مقیم بریتانیا در مقابل دفتر نخست‌وزیری در لندن تجمع کرده و خواستار حمایت بریتانیا و جهان از انقلاب ملی ایران شدند. همچنین ایرانیان شهر کلن آلمان در ادامه تجمعات هفتگی خود، گرد هم آمدند و نام و تصاویر جان‌باختگان انقلاب ملی را به عنوان سند جنایت جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.





