رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با ابراز نگرانی از تغییر اولویت‌های امنیتی آمریکا و تأثیر طولانی‌شدن درگیری‌ها در خاورمیانه بر حمایت‌های نظامی واشنگتن از کی‌یف هشدار داد. او خواستار حفظ جریان ارسال تسلیحات پدافند هوایی پاتریوت و تداوم حمایت‌های بین‌المللی شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ، با ابراز نگرانی از تغییرات در معادلات جهانی و تأثیر طولانی‌شدن درگیری‌ها در خاورمیانه بر حمایت‌های نظامی ایالات متحده از کی‌یف، هشدار داد. او در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس، از هراس فزاینده اوکراین نسبت به تغییر اولویت‌های امنیتی واشنگتن پرده برداشت و اذعان کرد که کی‌یف دیگر در صدر اولویت‌های آمریکا قرار ندارد.

زلنسکی با اشاره به نبرد واشنگتن در خاورمیانه، به‌طور تلویحی به محدودیت منابع و لزوم انتخاب‌های استراتژیک در این شرایط اشاره کرد و هشدار داد که تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه، به‌طور قطع به معنای کاهش پشتیبانی‌های حیاتی از اوکراین خواهد بود. این جابه‌جایی استراتژیک در حالی رخ می‌دهد که ماشین جنگی روسیه، پس از چهار سال تهاجم همه‌جانبه، همچنان به تخریب زیرساخت‌های اوکراین ادامه می‌دهد و کی‌یف به‌شدت نیازمند دریافت محموله‌های بیشتری از سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ساخت ایالات متحده است تا بتواند در برابر حملات موشکی روسیه مقاومت کند. نیاز فوری به این سامانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که ارتش اوکراین با موانع بوروکراتیک در تأمین تسلیحات مواجه بوده است. زلنسکی همچنین به تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به درگیری‌ها اشاره کرد و با ابراز ناامیدی از بی‌نتیجه‌ماندن آخرین دور مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده، روسیه را به تلاش برای طولانی‌کردن روند مذاکرات هم‌زمان با پیشروی نظامی متهم کرد. با وجود این، او تأکید کرد که اوکراین همچنان به رایزنی با مذاکره‌کنندگان آمریکایی برای دستیابی به یک توافق احتمالی و دریافت تضمین‌های امنیتی ادامه می‌دهد، اما سایه سنگین انحراف توجه جهانی از اوکراین به خاورمیانه را در این گفت‌وگوها نیز احساس می‌کند. \دغدغه اصلی و فوری زلنسکی، حفظ جریان ارسال موشک‌های رهگیر پاتریوت است. این سامانه‌های پیشرفته، تنها ابزار مؤثر برای مقابله با حملات موشکی روسیه هستند و اوکراین در حال حاضر جایگزین کارآمد دیگری برای محافظت از آسمان خود در اختیار ندارد. زلنسکی با انتقاد از ضعف در زنجیره تأمین تجهیزات، یادآوری کرد که این سامانه‌ها از همان ابتدا نیز به مقیاس کافی به کی‌یف تحویل داده نشدند. او با ابراز نگرانی عمیق از آینده، افزود که اگر جنگ خاورمیانه به‌زودی پایان نیابد، بسته‌های حمایتی واشنگتن که در حال حاضر نیز برای اوکراین کافی نیستند، کوچکتر خواهند شد. وی در پایان مصاحبه، دلیل اصلی نگرانی اوکراین را کاهش ناگزیر ارسال تسلیحات عنوان کرد و بر اهمیت حیاتی حفظ حمایت‌های بین‌المللی برای مقاومت در برابر تجاوز روسیه تأکید نمود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در سطح بین‌المللی رو به افزایش است و تغییرات در اولویت‌های امنیتی کشورها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روند درگیری‌ها و حمایت‌های بین‌المللی داشته باشد. اوکراین در تلاش است تا با جلب حمایت‌های دیپلماتیک و نظامی، بقای خود را در برابر تهاجم روسیه تضمین کند. \زلنسکی در ادامه سخنان خود، به اهمیت حفظ اتحاد و همبستگی بین‌المللی برای مقابله با تجاوز روسیه اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست تا حمایت‌های خود را از اوکراین تداوم بخشند. وی تأکید کرد که تضعیف حمایت‌ها از اوکراین، نه تنها به ضرر این کشور خواهد بود، بلکه می‌تواند پیامدهای ناگواری برای امنیت جهانی داشته باشد. رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش، بر عزم راسخ اوکراین برای ادامه مبارزه تا رسیدن به صلح عادلانه و پایدار تأکید کرد. او همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای پایان‌دادن به درگیری‌ها حمایت کرد و خواستار مشارکت فعال‌تر جامعه بین‌المللی در این زمینه شد. زلنسکی با اشاره به بحران انسانی ناشی از جنگ، بر ضرورت رسیدگی به وضعیت پناهندگان و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان تأکید کرد. وی همچنین از جامعه جهانی خواست تا در بازسازی زیرساخت‌های اوکراین پس از پایان جنگ مشارکت فعال داشته باشد. در پایان، زلنسکی با تأکید بر اهمیت حفظ ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر، از مردم اوکراین خواست تا در برابر چالش‌های پیش رو، متحد و استوار باقی بمانند و به آینده‌ای روشن و صلح‌آمیز امیدوار باشند





