وزیر امور دیاسپورای اسرائیل از توافق آمریکا و ایران که به جنگ پایان داد، ابراز نگرانی کرد و گفت این توافق با نقشآفرینی ترکیه، قطر و پاکستان شکل گرفته و محور جدیدی علیه اسرائیل در حال ظهور است.
وزیر امور دیاسپورای رژیم صهیونیستی، آمیخای شیکلی، در گفتوگو با یک شبکه رادیویی اسرائیلی اظهار داشت که توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگها، با نقشآفرینی ترکیه ، قطر و پاکستان شکل گرفته است.
وی این موضوع را "نگرانکننده" توصیف کرد و گفت که ظهور یک محور جدید متشکل از این سه کشور در برابر چشمان اسرائیل در حال وقوع است. شیکلی که از اعضای حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است، با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران افزود: اقتصاد ایران در نتیجه سالها محاصره و جنگ از سوی غرب آسیب دیده است، اما احیای اقتصاد ایران کمترین نگرانی من است.
آنچه بسیار بیشتر مرا نگران میکند، محوری است که این توافق را شکل داده است: ترکیه، قطر و پاکستان. این اظهارات در حالی مطرح میشود که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در ۱۵ ژوئن اعلام کرده بود که آمریکا و ایران پس از مذاکرات، برای پایاندادن به درگیریها در تمامی جبههها، از جمله لبنان، به توافق رسیدهاند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران نیز دستیابی به توافق با آمریکا را تأیید کرده و گفته بود که یادداشت تفاهم مربوط به آن در ۱۹ ژوئن در سوئیس امضا خواهد شد. اعلام اینکه توافق آمریکا و ایران شامل لبنان نیز میشود، در اسرائیل بحثبرانگیز شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، مدعی شدهاند که اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
این توافق که با میانجیگری ترکیه، قطر و پاکستان حاصل شده است، نشاندهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه است. نقش این سه کشور به عنوان واسطههای اصلی، از یک سو حاکی از افزایش نفوذ ترکیه در معادلات بینالمللی و از سوی دیگر نشاندهنده توانایی قطر در ایفای نقش میانجیگرانه در بحرانهای منطقهای است. پاکستان نیز به عنوان یک قدرت هستهای در جنوب آسیا، با این میانجیگری وزن سیاسی خود را در غرب آسیا افزایش داده است.
این محور جدید میتواند چالشی جدی برای منافع اسرائیل و عربستان سعودی در منطقه ایجاد کند، به ویژه اگر توافق آمریکا و ایران به کاهش تنش میان تهران و ریاض منجر شود. تحلیلگران معتقدند که موفقیت این توافق میتواند الگویی برای حل اختلافات دیگر در منطقه، از جمله بحران یمن و روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، باشد.
از سوی دیگر، واکنش مقامات اسرائیلی نشان دهنده نگرانی عمیق آنها از کاهش نقش آمریکا در منطقه و همگرایی قدرتهای منطقهای علیه تلآویو است. نتانیاهو که در ماههای اخیر با بحرانهای داخلی مانند اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضایی مواجه بوده، تلاش میکند با اتخاذ مواضع سختگیرانه در قبال لبنان و ایران، از بحرانهای داخلی خود بکاهد.
با این حال، کارشناسان معتقدند که ادامه اشغالگری اسرائیل در جنوب لبنان و سیاستهای جنگطلبانه آن، نه تنها بهطور یکجانبه قابل تداوم نیست، بلکه میتواند به انزوای بیشتر این رژیم در سطح بینالمللی منجر شود. توافق آمریکا و ایران که با حمایت ضمنی روسیه و چین همراه است، میتواند نقطه عطفی در نظم منطقهای باشد و اسرائیل را ناچار به تجدید نظر در استراتژیهای امنیتی خود کند.
آینده این توافق و تأثیر آن بر لبنان و سایر جبههها، یکی از مهمترین تحولات پیش روی خاورمیانه در ماههای آینده خواهد بود
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