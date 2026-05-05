سازمانهای حقوق بشر ی با ابراز نگرانی فزاینده نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی زن در زندانهای جمهوری اسلامی ایران ، هشدارهای جدی در مورد نگهداری بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در شرایطی بسیار نامناسب، بلاتکلیف و تحت فشارهای روانی و جسمی سنگین صادر کردهاند.
این هشدارها در حالی مطرح میشوند که گزارشهای متعددی از نقض حقوق اساسی این زندانیان، از جمله حق دسترسی به درمان پزشکی مناسب و شرایط نگهداری انسانی، منتشر شده است. کانون حقوق بشر ایران در گزارشی که روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ منتشر شد، به پروندههای خاصی اشاره کرده است که نشاندهنده تشدید سرکوب و نقض حقوق زندانیان سیاسی زن است.
به عنوان نمونه، شیوا اسماعیلی و الهه فولادی، دو فعال مدنی که به دلیل اعتراض به مرگ سمیه رشیدی در زندان قرچک، هر یک به شش ماه حبس اضافی محکوم شدهاند. این حکم جدید، که به تازگی به این دو زندانی ابلاغ شده، به دلیل اعتراض آنها به عدم رسیدگی پزشکی مناسب به سمیه رشیدی و تأخیر در انتقال او به بیمارستان، صادر شده است.
این موضوع نشاندهنده یک الگوی نگرانکننده در برخورد با زندانیانی است که نسبت به شرایط نامناسب زندان و نقض حقوق دیگر زندانیان اعتراض میکنند. کانون حقوق بشر ایران همچنین در همین گزارش، وضعیت زندانیان سیاسی زن در زندان یزد را به شدت نگرانکننده توصیف کرده است. این گزارش حاکی از نگهداری نامناسب این زندانیان، نقض اصل تفکیک جرائم و تداوم بلاتکلیفی بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ است.
زندانیان سیاسی زن، به ویژه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در شرایطی نامناسب و در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر نگهداری میشوند. برخی از این زندانیان برای مدت طولانی، تا حدود دو هفته، در بخش قرنطینه نگهداری شدهاند. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که مجموع گزارشهای منتشر شده از زندان یزد، همراه با صدور احکام سنگین و فقدان شفافیت قضایی، تصویری بسیار تاریک از وضعیت زندانیان سیاسی زن در این زندان ارائه میدهد.
این وضعیت، نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی مربوط به رفتار با زندانیان محسوب میشود. در همین راستا، خبرگزاری هرانا، که به عنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر عمل میکند، نیز در گزارشی از وضعیت زنان محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، به شرایط نامناسب نگهداری آنها اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، حداقل ۳۰ زن که در جریان اعتراضات دیماه و همزمان با تشدید فضای امنیتی بازداشت شدهاند، در بندهای غیراستاندارد قرنطینه و بندی موسوم به آرامش نگهداری میشوند. این بندها فاقد امکانات اولیه و ضروری برای حفظ سلامت و کرامت انسانی زندانیان هستند. زندانیان در این بندها از کمبود امکانات اساسی مانند تهویه مناسب، سرویس بهداشتی و حمام استاندارد، تختخواب مناسب و دسترسی به خدمات پزشکی کافی رنج میبرند. شرایط فیزیکی این بندها نیز بسیار نامناسب است.
سقف کوتاه، نقص در سیستم تهویه و پنجرههای ناکافی باعث ایجاد مشکلاتی در تنفس و بروز مکرر تنگینفس و حملات عصبی در میان زندانیان شده است. علاوه بر این، سرایت بوی فاضلاب به این بندها، آزار و اذیت زندانیان را تشدید کرده است. این شرایط، نه تنها سلامت جسمی و روانی زندانیان را به خطر میاندازد، بلکه نقض آشکار حقوق آنها برای داشتن یک محیط نگهداری انسانی و بهداشتی محسوب میشود.
گزارشهای هرانا و کانون حقوق بشر ایران، تنها بخشی از تصویری گستردهتر از نقض حقوق بشر در زندانهای ایران هستند. این نقضها، که شامل شکنجه، آزار و اذیت، بازداشتهای خودسرانه و محاکمههای ناعادلانه میشوند، به طور مداوم توسط سازمانهای حقوق بشری بینالمللی محکوم شدهاند.
در حالی که جامعه بینالمللی خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است، قوهقضائیه جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته، همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، برخورد با مخالفان خود و زندانیان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیش از آن را تشدید کرده است. این تشدید سرکوب، در شرایطی که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات در ایران محدود شده است، به بازداشت، ارعاب، تهدید و حتی اعدام مخالفان منجر شده است.
این روند نگرانکننده، با وجود اعتراضات گسترده جهانی، با بیاعتنایی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. این بیاعتنایی، نشاندهنده عدم تمایل این حکومت به رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و پاسخگویی در برابر جامعه جهانی است. در همین زمینه، سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار دسترسی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، به پزشکانش و آزادی فوری او شده است.
این درخواست، نشاندهنده توجه جامعه بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاش برای حمایت از فعالان حقوق بشر زندانی است. با این حال، تحقق این درخواستها و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نیازمند فشار بیشتر از سوی جامعه بینالمللی و حمایت از سازمانهای حقوق بشری فعال در این زمینه است. ادامه این روند نگرانکننده، میتواند به تشدید بیثباتی و نقض حقوق بشر در ایران منجر شود و پیامدهای منفی برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشد
