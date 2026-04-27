رئیس سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در نشست شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به تاثیرات منفی درگیریهای ژئوپلیتیکی بر امنیت دریانوردان، صنعت کشتیرانی و اقتصاد جهانی هشدار داد و خواستار آزادی ناوبری و حل مسالمتآمیز اختلافات شد.
آرسنیو دومینگز ، رئیس سازمان بینالمللی دریانوردی ( IMO )، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت وخیم در تنگه هرمز و خلیج فارس ، به تاثیرات مخرب درگیریهای ژئوپلیتیکی بر امنیت دریانوردان، صنعت کشتیرانی، امنیت انرژی و غذایی جهان اشاره کرد.
او تاکید کرد که حدود ۲۰ هزار دریانورد و نزدیک به دو هزار کشتی در این منطقه حساس گرفتار شدهاند و هرگونه اختلال در تردد آزادانه کشتیها، میتواند پیامدهای گستردهای در سطح جهانی داشته باشد. دومینگز با یادآوری اینکه آزادی ناوبری یک اصل غیرقابل مذاکره است، خواستار احترام به حقوق بینالملل و امکان تجارت آزادانه کشتیها در سراسر جهان شد.
او همچنین به طرح تفکیک ترافیک دریایی در تنگه هرمز که از سال ۱۹۶۸ توسط سازمان بینالمللی دریانوردی ایجاد شده و به طور مشترک توسط ایران و عمان اداره میشود، اشاره کرد و این طرح را یک مکانیسم ضروری و مطابق با کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان در دریاها (SOLAS) دانست که از سال ۱۹۷۴ ایمنی کشتیها را تنظیم میکند. این کنوانسیون توسط هر دو کشور ایران و عمان به امضا رسیده است.
دومینگز با تاکید بر اینکه نگرانی اصلی سازمان بینالمللی دریانوردی، حفظ ایمنی و رفاه دریانوردان بیگناهی است که در این درگیریها گرفتار شدهاند، از آغاز تدوین یک چارچوب تخلیه اضطراری در صورت فراهم بودن شرایط ایمن خبر داد. این چارچوب با استفاده از طرح تفکیک ترافیک موجود، امکان تخلیه امن کشتیها و دریانوردان از منطقه را فراهم میکند.
این اقدامات با مشارکت کشورهای منطقه، از جمله ایران، و با حمایت کشورهایی که در مذاکرات کمک میکنند، در حال انجام است و سازمان بینالمللی دریانوردی آماده است تا این چارچوب را بدون تاخیر اجرا کند، اما تنها در صورتی که شرایط ایمن باشد. رئیس سازمان بینالمللی دریانوردی در پایان از حمایت کشورهای منطقه در تامین نیازهای اساسی دریانوردان، حفاظت از رفاه آنها و تسهیل جابهجایی خدمه قدردانی کرد.
او همچنین بر اهمیت همکاری بینالمللی برای حل این بحران و تضمین امنیت دریانوردی در منطقه تاکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل اقدامات تحریکآمیز برخی کشورها، به ویژه رژیم آمریکا، افزایش یافته است. اقدامات یکجانبه و خلاف قوانین بینالمللی این رژیم، نگرانیهای جدی را در مورد امنیت دریانوردی و تجارت بینالمللی ایجاد کرده است.
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان، نقش حیاتی در تامین امنیت انرژی و تجارت جهانی ایفا میکند و هرگونه اختلال در تردد کشتیها از این تنگه، میتواند تاثیرات منفی گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. سازمان بینالمللی دریانوردی با تاکید بر اهمیت حفظ آزادی ناوبری و احترام به حقوق بینالملل، خواستار خویشتنداری همه طرفها و حل مسالمتآمیز اختلافات شده است.
این سازمان همچنین آمادگی خود را برای ارائه کمکهای فنی و عملیاتی به کشورهای منطقه برای تضمین امنیت دریانوردی و حفاظت از دریانوردان اعلام کرده است. دومینگز همچنین به هشدارهای دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در مورد پیامدهای جنگ علیه ایران و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرد و بر ضرورت حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، خویشتنداری، گفتوگو و اعتماد سازی تاکید کرد.
لازم به ذکر است که طرح تفکیک ترافیک دریایی در تنگه هرمز، یک ابتکار مهم و موفقیتآمیز برای افزایش ایمنی دریانوردی در این منطقه پرتردد است. این طرح با ایجاد مسیرهای مجزا برای کشتیهای ورودی و خروجی، خطر برخورد و حوادث دریایی را کاهش میدهد. همکاری بین ایران و عمان در اداره این طرح، نشاندهنده اهمیت همکاری منطقهای در حفظ امنیت و ثبات در خلیج فارس است.
سازمان بینالمللی دریانوردی با ارائه آموزش و مشاوره به کشورهای منطقه، به تقویت ظرفیتهای آنها در زمینه ایمنی دریانوردی کمک میکند. این سازمان همچنین بر اجرای دقیق کنوانسیونهای بینالمللی ایمنی دریایی نظارت میکند و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای جلوگیری از حوادث دریایی انجام میدهد. با توجه به پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی منطقه و افزایش تنشها، نقش سازمان بینالمللی دریانوردی در حفظ امنیت دریانوردی و تسهیل تجارت بینالمللی، بیش از پیش اهمیت یافته است.
این سازمان باید با همکاری کشورهای منطقه و سایر ذینفعان، برای حل بحرانهای موجود و تضمین امنیت و ثبات در خلیج فارس تلاش کند. همچنین، توجه به رفاه و ایمنی دریانوردان، به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سازمان بینالمللی دریانوردی، باید در تمام اقدامات و تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد
تنگه هرمز سازمان بینالمللی دریانوردی IMO امنیت دریانوردی خلیج فارس آرسنیو دومینگز آزادی ناوبری شورای امنیت سازمان ملل امنیت انرژی امنیت غذایی
تحریمهای دریایی به مشارکتها در تامین ایمنی و امنیت دریانوردی آسیب میزندتهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی در دیدار با دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) با اعلام اینکه یکی از راهبردهای دولت چهاردهم در حوزه روابط بین الملل، توسعه همکاریهای منطقهای با همسایگان است، گفت: تحریمهای ظالمانه و یک جانبه علیه حمل و نقل دریایی ایران، به فضاهای دوستانه و همکاریهای منطقهای و فرامنطقهای در حوزه دریا و دریانوردی آسیب...
گسترش همکاریهای دریایی و هوانوردی محور دیدار نمایندگان ایران و سنگاپور در لندنلندن - ایرنا - سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و مشاور ارشد وزیر حمل و نقل سنگاپور در لندن دیدار و بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای دریایی و هوانوردی تأکید کردند.
تاخیر یک ساله در تصمیمگیری درباره کاهش انتشار کربن در کشتیرانی بینالمللیکشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) به دلیل مخالفت آمریکا و عربستان سعودی، تصمیمگیری در مورد تعیین هزینه جهانی انتشار کربن در کشتیرانی را یک سال به تعویق انداختند. این تصمیم ضربهای به تلاشها برای سبزتر کردن صنعت کشتیرانی و کربنزدایی محسوب میشود.
بیانیه «ILO» بمناسبت بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون کار دریاییسازمان جهانی کار (ILO) و سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون کار دریایی در سال ۲۰۰۶ را گرامی داشتند.
رئیس سازمان دریانوردی سازمان ملل: هیچ کشوری حق محدود کردن کشتیرانی در تنگه هرمز را ندارددبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل (IMO) به یورونیوز گفت حمل و نقل دریایی نباید در درگیریها به «خسارت جانبی» تبدیل شود.
