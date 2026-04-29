بنیاد نرگس محمدی از محرومیت برنده نوبل صلح از مراقبت‌های پزشکی تخصصی خبر داد. همزمان، پیشنهادهای جدیدی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران از سوی روسیه به آمریکا ارائه شده است.

بنیاد نرگس محمدی با اعلام نگرانی شدید از وضعیت سلامت نرگس محمدی ، برنده جایزه نوبل صلح ، از محرومیت او از دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی قلبی خبر داد.

وکلای او گزارش داده‌اند که با وجود تایید نیاز مبرم به درمان توسط پزشکی قانونی زنجان، مقامات قضایی همچنان از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند. وضعیت سلامتی محمدی به شدت وخیم توصیف شده است؛ فشار خون او در روزهای اخیر به طور خطرناکی نوسان داشته و بدن او به داروهای تجویز شده پاسخ نمی‌دهد. او همچنین بیش از ۱۹ کیلوگرم وزن از دست داده و از درد مداوم قفسه سینه، سردرد و حالت تهوع رنج می‌برد.

شیرین اردکانی، وکیل محمدی، این اقدام را نقض آشکار کرامت انسانی و مصداق شکنجه دانسته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی با این کار، پیام روشنی به جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند: صدای منتقدان باید خاموش شود، حتی به قیمت جان آنها. دو فوق‌تخصص قلب در زنجان نیز اعلام کرده‌اند که امکانات لازم برای درمان محمدی در این شهر وجود ندارد و او نیازمند مراقبت‌های تخصصی در تهران است، اما معاون دادستان تهران با استناد به پیشرفت‌های پزشکی در ایران، با اعزام او مخالفت کرده است.

در تحولات بین‌المللی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیشنهادهای جدیدی برای حل مناقشه برنامه هسته‌ای ایران ارائه داده است. پوتین همچنین پیشنهاد آتش‌بس موقت در اوکراین همزمان با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را مطرح کرده است. این گفت‌وگو در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و جنگ اوکراین همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و روسیه محسوب می‌شوند.

در همین راستا، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در پاسخ به سوالات کنگره درباره زمان پایان احتمالی درگیری‌ها، از ارائه هرگونه برآورد مشخصی خودداری کرد و تاکید کرد که ارتش آمریکا هرگز اطلاعات دقیقی در مورد برنامه‌های خود در اختیار دشمن قرار نمی‌دهد. این در حالی است که برخی نمایندگان کنگره، این جنگ را یک «باتلاق» توصیف کرده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر برنامه‌ریزی برای سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به واشینگتن در هفته آینده رد شده است.

پیش‌تر، دونالد ترامپ از نتانیاهو و جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، برای سفر به کاخ سفید دعوت کرده بود، اما هنوز هیچ سفری برنامه‌ریزی نشده است. ترامپ همچنین اعلام کرده که تا زمانی که توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشود که نگرانی‌های آمریکا را برطرف کند، واشینگتن به محاصره دریایی ایران ادامه خواهد داد و این روش را از بمباران «موثرتر» می‌داند.

در داخل ایران نیز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مدعی شده که دشمن در حمله به اهداف ایران در همه زمینه‌ها شکست خورده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری‌ها افزایش یافته است. این مجموعه تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت بالای اوضاع سیاسی و امنیتی در منطقه و جهان است





