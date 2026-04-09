با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل ترامپ، شهروندان ایرانی بین نگرانی از حملات به زیرساخت‌ها و ترس از تداوم حاکمیت فعلی، دچار سردرگمی شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند به عنوان سپر انسانی عمل کنند.

پس از اعلام ضرب‌الاجل از سوی دونالد ترامپ ، رییس‌جمهور پیشین آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه ‌ها و پل‌های ایران ، شهروندان ایران ی با ارسال پیام‌هایی به ایران ‌اینترنشنال، نگرانی خود را از احتمال حمله به زیرساخت ‌های حیاتی کشور ابراز کردند. این نگرانی‌ها، به‌ویژه در رابطه با پیامدهای احتمالی قطع آب و برق و تأثیر آن بر زندگی روزمره، سلامت بیماران و عملکرد بیمارستان‌ها، به شدت افزایش یافته است.

در عین حال، بخش دیگری از شهروندان، بقای جمهوری اسلامی را خطرناک‌تر از آسیب به زیرساخت‌ها ارزیابی کرده و خواستار پایان دادن به حاکمیت فعلی شده‌اند.\مهلت تعیین‌شده توسط ترامپ برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، که پیش‌تر با تهدید به حمله به تمام نیروگاه‌ها و پل‌ها همراه شده بود، در ساعت ۳:۳۰ بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین (به وقت تهران) به پایان رسید. این ضرب‌الاجل، که از سوی ترامپ به عنوان فرصتی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی مطرح شده بود، با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم ایران مواجه شد. بسیاری از شهروندان، با اشاره به تجربیات تلخ قطع برق و آب در گذشته، نسبت به تکرار این بحران‌ها ابراز نگرانی کردند. آن‌ها به‌ویژه نگران تأثیر این قطعی‌ها بر بیماران، سالمندان و کودکان بودند و از مقامات آمریکایی و اسرائیلی خواستند تا از حمله به زیرساخت‌های حیاتی خودداری کنند.\هم‌زمان، مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی، با اتخاذ موضعی متفاوت، از مردم خواستند تا به عنوان سپر انسانی در برابر حملات احتمالی عمل کنند. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از مردم خواست در اطراف نیروگاه‌های برق تجمع کنند و حسین یکتا، از فرماندهان سپاه پاسداران، نیز با حضور در صداوسیما از والدین خواست فرزندان خود را به نقاط حساس بفرستند. این درخواست‌ها، با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم مواجه شد. برخی شهروندان، با اشاره به سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های حکومت، این اقدام را تلاشی برای استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی تلقی کردند. آن‌ها تأکید داشتند که حکومت مسئول وضعیت موجود است و باید پاسخگوی مشکلات مردم باشد. در میان پیام‌ها، درخواست‌هایی برای هدف قرار دادن مراکز حکومتی به جای زیرساخت‌ها نیز مطرح شد. برخی شهروندان معتقد بودند که حمله به مراکز قدرت، تأثیر بیشتری در تغییر رژیم خواهد داشت تا آسیب به زیرساخت‌های عمومی. آن‌ها با اشاره به تجربه‌های تلخ قطعی‌های برق و آب در گذشته، از وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها انتقاد کردند و خواستار بهبود شرایط زندگی مردم شدند. بحران انرژی در سال‌های اخیر در ایران شدت یافته و قطع مکرر آب و برق، مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. در این میان، برخی از شهروندان با ابراز نگرانی از پیامدهای حملات احتمالی، از ذخیره آب، غذا و تجهیزات ضروری برای مقابله با شرایط اضطراری خبر دادند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

